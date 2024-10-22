Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Харрис раскритиковала Трампа за отказ поддержать повышение минимальной зарплаты

Опубликовано:

Камала Харрис за столом
Камала Харрис. Фото: Ken Cedeno/CNP/Bloomberg via Getty Images

Вице-президент США Камала Харрис, кандидат в президенты от Демпартии, подвергла критике Дональда Трампа во время своего выступления в Мичигане, передает NURT.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Там Харрис выступала в рамках своей предвыборной кампании.

На одном из мероприятий политик подвергла критике экс-президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа за его отказ поддержать повышение минимальной заработной платы, подчеркнув важность этой инициативы для миллионов американцев.

"Между мной и Дональдом Трампом существует множество различий, включая этот вопрос. Я абсолютно убеждена, что мы должны поднять минимальную заработную плату. Работники, будь то в McDonald's или где-то еще, должны иметь возможность обеспечивать свои семьи и себя в условиях, которые позволяют удовлетворять их потребности", - заявила Харрис.

Она также отметила, что ее противник негативно относится к программе социального обеспечения.

Как считает Харрис, Трамп не понимает нужды трудящихся американцев.

Отметим, что кандидаты в президенты США в преддверии выборов периодически делают резкие высказывания в сторону друг друга.

Например, несколько дней назад кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал свою оппонентку Камалу Харрис угрозой демократии и худшим вице-президентом в истории.

А до этого в Висконсине Харрис раскритиковала заявления Трампа о том, что он является "отцом ЭКО". А также высказывания о том, что 6 января 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий, пытаясь отменить его поражение в 2020 году, было "днем любви".

До этого Харрис дала интервью консервативному телеканалу Fox News, которое представитель штаба Трампа охарактеризовала его как провальное.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Президентские выборы в США
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2177154-harris-raskritikovala-trampa-za-otkaz-podderzhat-povyshenie-minimalnoy-zarplaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie