Харрис раскритиковала Трампа за отказ поддержать повышение минимальной зарплаты

Вице-президент США Камала Харрис, кандидат в президенты от Демпартии, подвергла критике Дональда Трампа во время своего выступления в Мичигане, передает NURT.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Там Харрис выступала в рамках своей предвыборной кампании.

На одном из мероприятий политик подвергла критике экс-президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа за его отказ поддержать повышение минимальной заработной платы, подчеркнув важность этой инициативы для миллионов американцев.

"Между мной и Дональдом Трампом существует множество различий, включая этот вопрос. Я абсолютно убеждена, что мы должны поднять минимальную заработную плату. Работники, будь то в McDonald's или где-то еще, должны иметь возможность обеспечивать свои семьи и себя в условиях, которые позволяют удовлетворять их потребности", - заявила Харрис.

Она также отметила, что ее противник негативно относится к программе социального обеспечения.

Как считает Харрис, Трамп не понимает нужды трудящихся американцев.

Отметим, что кандидаты в президенты США в преддверии выборов периодически делают резкие высказывания в сторону друг друга.

Например, несколько дней назад кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал свою оппонентку Камалу Харрис угрозой демократии и худшим вице-президентом в истории.

А до этого в Висконсине Харрис раскритиковала заявления Трампа о том, что он является "отцом ЭКО". А также высказывания о том, что 6 января 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий, пытаясь отменить его поражение в 2020 году, было "днем любви".

До этого Харрис дала интервью консервативному телеканалу Fox News, которое представитель штаба Трампа охарактеризовала его как провальное.