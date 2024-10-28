Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Роберт Де Ниро вновь публично оскорбил Трампа, выступая в поддержку Камалы Харрис

Опубликовано:

Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро. Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Голливудский актер Роберт Де Ниро вновь публично оскорбил кандидата в президенты США Дональда Трампа, выступив на предвыборном мероприятии в Филадельфии в эту субботу, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Поддержка или предательство Украины — чего ждать от выборов в США?

Как сообщается на сайте CBC News, в эту субботу в Филадельфии состоялось мероприятие предвыборной кампании Камалы Харрис.

Мероприятие провели мэр Филадельфии Шерелл Паркер и Дон Чавус, региональный председатель кампании Black Women for Harris. Также к собранию присоединились несколько местных выборных должностных лиц, а главными спикерами стали звезды Голливуда - лауреаты премии "Оскар" Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо, а также обладательница премии "Эмми" Керри Вашингтон, актриса Тесса Томпсон и актер Брайан Тайри Генри.

Мэр подчеркнула значение Филадельфии в формировании результатов голосования в стране. Знаменитости обратились к толпе с речью о важности голосования, и каждый из спикеров выразил поддержку кандидатуры Харрис.

Тесса Томпсон, Брайан Генри и Керри Вашингтон, как и мэр, напомнили филадельфийцам о ключевой роли города в голосовании, призвав их учесть влияние их голосов на формирование будущего страны.

Леонардо Ди Каприо подчеркнул позицию Харрис по вопросу экологии и изменения климата. "Выбор не может быть яснее, и этот выбор - вице-президент Камала Харрис", - заявил он.

А Роберт Де Ниро, призывая американцев голосовать за Харрис, вновь публично оскорбил Трампа в своей речи. Телеканал описывает ее как "красочный набор ругательств".

Содержание фрагментов, появившихся в Сети, говорит о том, что отрицательные эмоции у Де Ниро вызывает сам факт участия бывшего президента США в предвыборной гонке. Актер характеризует Трампа крайне негативно.

Это очевидно по видео с началом его выступления, размещенном в соцсети Х на странице "Республиканцы против Трампа".

Напомним, это не первый раз, когда Де Ниро негативно высказался в адрес Трампа. Так, в 2019 году актер открыто критиковал президентство Трампа, называя Дональда расистом. Де Ниро заявил, что с приходом Трампа к власти люди стали более жестокими.

Также напомним, экс-глава США Дональд Трамп баллотируется на второй президентский срок. Свое решение участвовать в выборах президента США в 2024 году он озвучил еще летом 2022 года. А в начале прошлого года Трамп начал кампанию на выборах президента.

В середине июля этого года Трамп стал официальным кандидатом в президенты США от республиканцев.

Его соперницей по гонке является Камала Харрис, вызвавшаяся заменить Байдена после его выхода из гонки. 2 августа Камала Харрис официально стала кандидатом на пост президента США от Демократической партии.

Отметим, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Президентские выборы в США
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2179319-robert-de-niro-vnov-publichno-oskorbil-trampa-vystupaya-v-podderzhku-kamaly-harris/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie