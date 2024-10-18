Американцы "измотаны газлайтингом" Трампа, заявила Харрис

В четверг Камала Харрис выступала на двух митингах в Висконсине, штате, где избиратели пока не отдали преимущества ни одному из кандидатов, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Post.

Издание сообщает, что голоса избирателей в Висконсине пока поровну распределились между Харрис и Трампом. Харрис провела в этом штате два митинга в четверг, выступив с критикой очередных высказываний Трампа.

Харрис раскритиковала заявления о том, что он является "отцом ЭКО" и что 6 января 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий, пытаясь отменить его поражение в 2020 году, было "днем любви".

"Этот человек называет себя отцом ЭКО, я имею в виду, что это вообще значит?" — сказала Харрис в Ашвоубеноне, пригороде Грин-Бей, после показа момента выступления, на котором Трамп хвастается назначением судей Верховного суда, голосовавших за отмену решения по делу Роу против Уэйда, легализовавшего аборты по всей стране.

"Он, кстати, тот, кто изначально несет ответственность за то, что это находится под угрозой", - отметила Харрис.

"Когда слушаешь речь Дональда Трампа, становится все более ясно, что, по-моему, он понятия не имеет, о чем говорит", - добавила вице-президент.

Ранее, на другом конце штата в Ла-Кроссе, Харрис заявила, что ее оппонент-республиканец "газлайтит" американцев, пытаясь переписать историю 6 января как "историю мирного дня". Он утверждал, что насилие было спровоцировано не его сторонниками, а силами, выступающими против него.

"Мы знаем, что 6 января было трагическим днем, это был день ужасного насилия. Он (Трамп - прим. ред.) назвал это "днем ​​любви". Американский народ измотан его газлайтингом. Хватит. Мы готовы перевернуть страницу", — сказала Харрис в Ла-Кроссе.

Ранее во время мероприятия в мэрии, транслировавшегося в среду на канале Univision, один из избирателей потребовал от Трампа объяснить, как он рассчитывает вернуть доверие американцев, которые разочаровались в нем из-за его действий, в том числе 6 января.

"Это был день любви с точки зрения миллионов. Это могла быть самая большая группа людей, перед которой я когда-либо выступал. Они попросили меня выступить, и я пошел и выступил", - ответил на это Трамп.

Авторы отмечают, что во время штурма Капитолия 6 января около 150 сотрудников правоохранительных органов получили ранения, а несколько человек погибли.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий, а затем - в зал сената в Вашингтоне, где проходили заседания, на которых должны были утвердить итоги выборов главы государства.

Сообщалось о пяти погибших в результате беспорядков, среди которых был офицер полиции. Штурм нанес Капитолию ущерб на 1,5 млн долларов.

В 2022 году Дональд Трамп заявил, что помилует участников штурма Капитолия, если победит на следующих президентских выборах. В 2023 году жюри присяжных в Вашингтоне признало виновными в мятеже четверых членов праворадикальной группировки "Гордые парни" (Proud Boys), которые считали себя "солдатами Трампа". Лидера группировки приговорили к 22 годам тюрьмы.

Касательно предвыборной гонки в США добавим, вчера, 17 октября, Харрис раскритиковали в штабе Трампа после "провального" интервью. Вице-президент выступила с ним на консервативном канале Fox News.

Ранее в борьбе за голоса избирателей Трамп назвал себя "отцом ЭКО", хотя именно республиканцы в Конгрессе дважды голосовали против закона, защищающего ЭКО.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.