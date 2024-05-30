Израиль заявил о полном контроле сухопутных границ Газы, в том числе с Египтом. В Каире выражают недовольство
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Израильские военные заявили, что взяли под контроль стратегически важную буферную зону вдоль границы Газы и Египта, известную как Филадельфийский коридор. Теперь ЦАХАЛ контролирует всю сухопутную границу Газы.
Представитель ЦАХАЛ сообщил, что в зоне было обнаружено около 20 туннелей, с помощью которых ХАМАС контрабандой доставлял оружие в Газу.
Египетское телевидение со ссылкой на источники оспорило эту информацию, заявив, что Израиль пытается оправдать свою военную операцию в Рафахе.
«В последние дни войска ЦАХАЛ установили оперативный контроль над Филадельфийским коридором на границе между Египтом и Рафахом», — заявил в среду пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.
Он назвал этот коридор «спасательным кругом» для ХАМАС, через который группировка регулярно контрабандой доставляла оружие в сектор Газа.
По его словам, войска обследуют и нейтрализуют туннели, обнаруженные в этом районе.
Позже Хагари заявил, что полной уверенности в том, что туннели выходят на территорию Египта, у него нет.
Филадельфийский коридор — это буферная зона шириной всего около 100 м, которая проходит вдоль границы Газы с Египтом на протяжении 13 км. Вся остальная сухопутная граница Газы — с Израилем.
Египет ранее заявлял, что уничтожил туннели через границу, сделав контрабанду оружия невозможной.
Высокопоставленный египетский источник, которого цитирует Al-Qahera News, заявил, что Израиль использует эти обвинения, чтобы оправдать продолжение операции в палестинском городе Рафах и затягивание войны в политических целях.
Израиль настаивает, что без взятия Рафаха и уничтожения оставшихся там боевиков ХАМАС победа в войне с радикальной группировкой невозможна.
Напряженность в отношениях между Египтом и Израилем возросла после того, как три недели назад израильские войска установили контроль над пограничным переходом «Рафах» со стороны Газы.
В начале этой недели в ходе инцидента с участием египетских и израильских войск в приграничном районе недалеко от Рафаха был убит египетский солдат.
Каир решительно поддерживает палестинцев и осуждает военную кампанию Израиля в Газе, за время которой были убиты и ранены тысячи мирных жителей. В то же время, как и Израиль, Египет держит блокаду на границе с Газой с тех пор, как в 2006 году к власти там пришел ХАМАС — ответвление исламистской организации «Братья-мусульмане», которая запрещена в Египте как террористическая группировка.
Египет категорически отказывается принимать у себя беженцев из Газы, мотивируя это соображениями национальной безопасности.
Египет однако держит открытыми каналы связи с ХАМАС и выступает в качестве посредника в непрямых переговорах между Израилем и группировкой, пытаясь достичь соглашения о прекращении огня и освобождении израильских заложников, удерживаемых боевиками в Газе.
Израиль начал наступление на Газу после того, как 7 октября боевики ХАМАС атаковали южную часть страны, убив около 1200 человек и захватив в заложники 252 человека.
Согласно утверждениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, с тех пор в войне погибло не менее 36 170 палестинцев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2109690-izrail-zayavil-o-polnom-kontrole-suhoputnyh-granic-gazy-v-tom-chisle-s-egiptom-v-kaire-vyrazhayut-nedovolstvo/