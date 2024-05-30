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Израиль заявил о полном контроле сухопутных границ Газы, в том числе с Египтом. В Каире выражают недовольство

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Военные Израиля
Военные Израиля. Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Израильские военные заявили, что взяли под контроль стратегически важную буферную зону вдоль границы Газы и Египта, известную как Филадельфийский коридор. Теперь ЦАХАЛ контролирует всю сухопутную границу Газы.

Представитель ЦАХАЛ сообщил, что в зоне было обнаружено около 20 туннелей, с помощью которых ХАМАС контрабандой доставлял оружие в Газу.

Египетское телевидение со ссылкой на источники оспорило эту информацию, заявив, что Израиль пытается оправдать свою военную операцию в Рафахе.

«В последние дни войска ЦАХАЛ установили оперативный контроль над Филадельфийским коридором на границе между Египтом и Рафахом», — заявил в среду пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

Он назвал этот коридор «спасательным кругом» для ХАМАС, через который группировка регулярно контрабандой доставляла оружие в сектор Газа.

По его словам, войска обследуют и нейтрализуют туннели, обнаруженные в этом районе.

Позже Хагари заявил, что полной уверенности в том, что туннели выходят на территорию Египта, у него нет.

Филадельфийский коридор — это буферная зона шириной всего около 100 м, которая проходит вдоль границы Газы с Египтом на протяжении 13 км. Вся остальная сухопутная граница Газы — с Израилем.

Египет ранее заявлял, что уничтожил туннели через границу, сделав контрабанду оружия невозможной.

Высокопоставленный египетский источник, которого цитирует Al-Qahera News, заявил, что Израиль использует эти обвинения, чтобы оправдать продолжение операции в палестинском городе Рафах и затягивание войны в политических целях.

Израиль настаивает, что без взятия Рафаха и уничтожения оставшихся там боевиков ХАМАС победа в войне с радикальной группировкой невозможна.

Напряженность в отношениях между Египтом и Израилем возросла после того, как три недели назад израильские войска установили контроль над пограничным переходом «Рафах» со стороны Газы.

В начале этой недели в ходе инцидента с участием египетских и израильских войск в приграничном районе недалеко от Рафаха был убит египетский солдат.

Каир решительно поддерживает палестинцев и осуждает военную кампанию Израиля в Газе, за время которой были убиты и ранены тысячи мирных жителей. В то же время, как и Израиль, Египет держит блокаду на границе с Газой с тех пор, как в 2006 году к власти там пришел ХАМАС — ответвление исламистской организации «Братья-мусульмане», которая запрещена в Египте как террористическая группировка.

Египет категорически отказывается принимать у себя беженцев из Газы, мотивируя это соображениями национальной безопасности.

Египет однако держит открытыми каналы связи с ХАМАС и выступает в качестве посредника в непрямых переговорах между Израилем и группировкой, пытаясь достичь соглашения о прекращении огня и освобождении израильских заложников, удерживаемых боевиками в Газе.

Израиль начал наступление на Газу после того, как 7 октября боевики ХАМАС атаковали южную часть страны, убив около 1200 человек и захватив в заложники 252 человека.

Согласно утверждениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, с тех пор в войне погибло не менее 36 170 палестинцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2109690-izrail-zayavil-o-polnom-kontrole-suhoputnyh-granic-gazy-v-tom-chisle-s-egiptom-v-kaire-vyrazhayut-nedovolstvo/

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