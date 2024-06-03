Два израильских министра пригрозили развалить правительство, если оно согласится с мирным планом Байдена

Два крайне правых израильских министра пригрозили уйти и развалить правящую коалицию, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласится на мирный план, обнародованный президентом США Джо Байденом в пятницу.

Министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявили, что выступают против заключения какого-либо соглашения о прекращении огня в Газе до того, как ХАМАС будет уничтожен.

Лидер оппозиции Яир Лапид пообещал поддержать правительство, если премьер-министр Нетаньяху поддержит этот план.

Сам Нетаньяху настаивал, что не будет надежного мира до тех пор, пока военные и организационные возможности ХАМАС не будут уничтожены, а все заложники не будут освобождены.

Прежде чем прозвучали угрозы об отставке членов израильского кабинета министров, один из советников Нетаньяху заявил газете Sunday Times, что многие детали плана еще необходимо проработать и что постоянного прекращения огня не будет, пока не будут достигнуты все объявленные Израилем цели.

Но старший советник по внешней политике Офир Фальк заявил: «Сделка, на которую мы согласились — это не очень хорошая сделка, но мы очень хотим освободить заложников, всех».

Инициатива Байдена, состоящая из трех частей, предполагает для начала шестинедельное прекращение огня, в течение которых Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уйдет из населенных районов Газы.

В конечном итоге план предполагает освобождение всех заложников, окончательное прекращение боевых действий и план масштабной реконструкции Газы.

Но в субботнем посте в социальных сетях Бецалель Смотрич сообщил, что сказал Биньямину Нетаньяху, что «не будет членом правительства, которое согласится с предложенной схемой и положит конец войне, не уничтожив ХАМАС и не вернув всех заложников».

Вторя его словам, Итамар Бен-Гвир заявил, что сделка означает отказ от цели уничтожить ХАМАС. «Это безрассудная сделка, которая представляет собой победу терроризма и угрозу безопасности государства Израиль», — заявил он.

Итамар Бен-Гвир, по его словам, предпочел бы роспуск правительства согласию на предложенный президентом Байденом план.

Реакция Вашингтона

По словам представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби, правительство США имеет все основания ожидать, что Израиль примет американское предложение о прекращении огня в секторе Газа.

«Это было предложение Израиля. Мы вполне ожидаем, что если ХАМАС согласится на это предложение - как им было передано, на предложение Израиля - тогда Израиль скажет «да», — заявил в воскресенье в эфире ABC News представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы ждем официального ответа от ХАМАС», — добавил Кирби. По его словам, США надеются, что обе стороны согласятся начать реализовывать первую фазу плана как можно скорее.

По словам Кирби, в ходе первоначальной шестинедельной паузы в боевых действиях «обе стороны сядут и попытаются договориться о том, как может выглядеть вторая фаза и когда она может начаться».

Что предусматривает мирный план Джо Байдена

План состоит из трех фаз. Байден признал, что особенно сложно будет договориться о переходе от первой фазы ко второй.

ФАЗА ПЕРВАЯ

Прекращение огня на шесть недель. Израильские войска выводятся из населенных районов Газы.

ХАМАС освобождает не уточняемое «количество» заложников, в том числе женщин, стариков и раненых, в обмен на сотни палестинских заключенных. Также ХАМАС возвращает близким останки некоторых из погибших заложников.

Палестинское гражданское население возвращается во все районы Газы.

Резкое наращивание гуманитарной помощи: не меньше 600 грузовиков с гуманитарными грузами в день будет направляться в сектор Газа. Мировое сообщество отправит также сотни тысяч единиц временного жилья.

В течение всех шести недель переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве США и Катара будут продолжаться. В случае успеха можно будет перейти ко второй фазе.

ФАЗА ВТОРАЯ

Освобождение всех оставшихся заложников, включая военнослужащих-мужчин.

Полный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа.

Прекращение огня превратится в «постоянное прекращение военных действий».

ФАЗА ТРЕТЬЯ

Возвращение последних останков погибших заложников

Запуск плана реконструкции Газы при участии США и мирового сообщества.