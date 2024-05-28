Нетаньяху назвал удар по лагерю беженцев в Рафахе трагической случайностью

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал трагической случайностью авиаудар по лагерю беженцев в Рафахе, в результате которого, возможно, погибли десятки гражданских лиц.

«В Рафахе мы эвакуировали миллион непричастных [к боевым действиям] жителей, но, несмотря на наши старания, вчера произошла трагическая случайность», — сказал Нетаньяху в понедельник в парламенте.

Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что в результате израильского авиаудара и последовавшего пожара в воскресенье вечером в палаточном лагере на юге сектора погибли 45 человек.

Нетаньяху сказал, что Израиль расследует это происшествие и сделает соответствующие выводы.

Израильская армия в понедельник заявила, что в результате авиаударов, нанесенных вечером в воскресенье, через несколько часов после ракетного обстрела Тель-Авива, были убиты два высокопоставленных боевика ХАМАС и что она расследует сообщения о гибели гражданских лиц в результате пожара.

Как утверждает ЦАХАЛ, авиаударом были убиты Ясин Рабиа и Халед Нагар — высокопоставленные фигуры в структурах ХАМАС на оккупированном Западном берегу.

«Удар был нанесен по законным целям в соответствии с международным правом, с использованием точных боеприпасов и на основе точных разведданных, указывающих на то, что ХАМАС использует этот район», — добавили в ЦАХАЛ.

Израильский удар вызвал резкий протест со стороны Египта, Иордании, Кувейта и Катара. Министерство иностранных дел Катара предупредило, что он может помешать попыткам возобновить зашедшие в тупик переговоры о перемирии и освобождении заложников.

Агентство гражданской обороны Газы сообщило в понедельник, что израильский налет вызвал пожар, охвативший центр для перемещенных лиц на северо-западе Рафаха.

«В результате резни, устроенной израильской оккупационной армией, в палатках беженцев к северо-западу от города Рафах на юге сектора Газа погибли 40 человек и 65 получили ранения, — сказал представитель агентства Мохаммад аль-Мугайир. — Мы видели обугленные тела и оторванные конечности… Мы также видели (...) раненых детей, женщин и пожилых людей».

Международный комитет Красного Креста сообщил, что в один из его полевых госпиталей идет «поток пострадавших, которым требуется помощь в связи с травмами и ожогами».

На снимках, сделанных утром фотографами агентства AFP, видны обугленные остатки палаток и автомобилей.

Египет выразил сожаление по поводу «нападения на беззащитных гражданских лиц» и назвал его частью «систематической политики, направленной на расширение масштабов смерти и разрушений в секторе Газа, чтобы сделать его непригодным для жизни».

Иордания также выразила свое осуждение, обвинив Израиль в том, что он продолжает совершать военные преступления.

Кувейт заявил, что атака показала всему миру «вопиющие военные преступления и беспрецедентный геноцид со стороны Израиля».

Катар осудил израильскую бомбардировку как «опасное нарушение международного права».

Израильский удар был нанесен спустя несколько часов после того, как в воскресенье ХАМАС впервые за несколько месяцев выпустил ракеты по Тель-Авиву и другим районам центральной части Израиля, заставив людей бежать в бомбоубежища.

Израильские средства ПВО уничтожили большую часть ракет, и о жертвах не сообщалось.

В своем телеграм-канале военное крыло ХАМАС «Бригады Иззедина аль-Кассама» заявило, что что атаковало Тель-Авив «мощным ракетным шквалом в ответ на сионистские расправы над мирными жителями».

На фотографиях, которые были приложены к сообщению ХАМАС об атаке, видно, что некоторые ракеты были выпущены из восточной части города Рафах, совсем рядом с пограничным переходом, который находится под контролем израильских военных уже 18 дней.

ЦАХАЛ активно действует в этом районе и уже заявлял, что контролирует ситуацию и что боевиков ХАМАС там практически не осталось. Ракетные пуски из этого района заставляют относиться к заявлениям израильских военных с долей скепсиса, говорят аналитики. Судя по всему, разветвленная сеть подземных туннелей, которая позволяет исламистам скрытно перемещаться в нужный район, в какой-то степени сохраняет функциональность.

Во вторник Испания, Ирландия и Норвегия должны официально признать палестинское государство — этот шаг к нынешнему времени совершили более 140 стран-членов ООН, но лишь немногие западные державы. После нападения ХАМАС это решение выглядит несколько скороспелым, отмечают некоторые комментаторы.

Тем не менее, как заявил в воскресенье министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, признание палестинской государственности — «это справедливость для палестинского народа и лучшая гарантия безопасности для Израиля».

Израиль, который считает признание палестинского государства «поощрением терроризма», в понедельник объявил об ответных мерах против Мадрида: с 1 июня его консульству в Иерусалиме запрещено оказывать консульские услуги палестинцам.

Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что «тот, кто поощряет ХАМАС и пытается создать палестинское террористическое государство, не будет иметь контактов с палестинцами».

Израиль начал наступление на Газу после того, как 7 октября боевики ХАМАС атаковали южную часть страны, убив около 1200 человек и захватив в заложники 252 человека.

Согласно утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, с тех пор в войне погибло не менее 35 800 палестинцев.