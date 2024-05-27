Израиль нанес удар "по комплексу ХАМАС" в Рафахе. Погибли как минимум 40 человек

Израильская армия заявила, что в результате авиаударов, нанесенных вечером в воскресенье через несколько часов после ракетного обстрела Тель-Авива, были убиты два высокопоставленных боевика ХАМАС и что она расследует сообщения о гибели гражданских лиц в результате пожара.

ЦАХАЛ сообщил, что самолеты ВВС Израиля "нанесли удар по комплексу ХАМАС в Рафахе", в результате которого были убиты Ясин Рабиа и Халед Нагар — высокопоставленные фигуры группировки на оккупированном Западном берегу.

Военные также отметили, что им "известно о сообщениях, указывающих на то, что в результате удара и возникшего пожара пострадали несколько гражданских лиц в этом районе. Инцидент находится на рассмотрении".

"Удар был нанесен по законным целям в соответствии с международным правом, с использованием точных боеприпасов и на основе точных разведданных, указывающих на то, что ХАМАС использует этот район", — добавили в ЦАХАЛ.

Израильский удар вызвал резкий протест со стороны Египта, Иордании, Кувейта и Катара. Министерство иностранных дел Катара предупредило, что он может помешать предпринимающимся шагам по возобновлению зашедших в тупик переговоров о перемирии и освобождении заложников в войне между Израилем и ХАМАС, продолжающейся с 7 октября.

Агентство гражданской обороны Газы сообщило в понедельник, что израильский налет вызвал пожар, охвативший центр для перемещенных лиц на северо-западе Рафаха.

"В результате резни, устроенной израильской оккупационной армией, в палатках беженцев к северо-западу от города Рафах на юге сектора Газа погибли 40 человек и 65 получили ранения, — сказал представитель агентства Мохаммад аль-Мугайир. — Мы видели обугленные тела и оторванные конечности… Мы также видели (...) раненых детей, женщин и пожилых людей".

Международный комитет Красного Креста сообщил, что в один из его полевых госпиталей идет "поток пострадавших, которым требуется помощь в связи с травмами и ожогами".

На снимках, сделанных утром фотографами агентства AFP, видны обугленные остатки временных палаток и автомобилей.

Египет выразил сожаление по поводу "нападения на беззащитных гражданских лиц" и назвал его частью "систематической политики, направленной на расширение масштабов смерти и разрушений в секторе Газа, чтобы сделать его непригодным для жизни".

Иордания также выразила свое осуждение, обвинив Израиль в том, что он продолжает совершать военные преступления.

Кувейт заявил, что атака показала всему миру "вопиющие военные преступления и беспрецедентный геноцид со стороны Израиля".

Катар осудил израильскую бомбардировку как "опасное нарушение международного права".

Израильский удар был нанесен спустя несколько часов после того, как в воскресенье ХАМАС впервые за несколько месяцев выпустил ракеты по Тель-Авиву и другим районам центральной части Израиля, заставив людей бежать в бомбоубежища.

Израильские средства ПВО уничтожили большую часть ракет, и о жертвах не сообщалось.

В своем телеграм-канале военное крыло ХАМАС "Бригады Иззедина аль-Кассама" заявило, что что атаковало Тель-Авив "мощным ракетным шквалом в ответ на сионистские расправы над мирными жителями".

На фотографиях, которые были приложены к сообщению ХАМАС об атаке, видно, что некоторые ракеты были выпущены из восточной части города Рафах, совсем рядом с пограничным переходом, который находится под контролем израильских военных уже 18 дней.

ЦАХАЛ активно действует в этом районе и уже заявлял, что контролирует ситуацию и что боевиков ХАМАС там практически не осталось. Ракетные пуски из этого района заставляют относиться к заявлениям израильских военных с долей скепсиса, говорят аналитики. Судя по всему, разветвленная сеть подземных туннелей, которая позволяет исламистам скрытно перемещаться в нужный район, в какой-то степени сохраняет функциональность.

Во вторник Испания, Ирландия и Норвегия должны официально признать палестинское государство — этот шаг к нынешнему времени совершили более 140 стран-членов ООН, но лишь немногие западные державы. После нападения ХАМАС это решение выглядит несколько скороспелым, отмечают некоторые комментаторы.

Тем не менее, как заявил в воскресенье министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, признание палестинской государственности — "это справедливость для палестинского народа и лучшая гарантия безопасности для Израиля".

Израиль, который считает признание палестинского государства "поощрением терроризма", в понедельник объявил об ответных мерах против Мадрида: с 1 июня его консульству в Иерусалиме запрещено оказывать консульские услуги палестинцам.

Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что "тот, кто награждает ХАМАС и пытается создать палестинское террористическое государство, не будет иметь контактов с палестинцами".

Израиль начал наступление на Газу после того, как 7 октября боевики ХАМАС атаковали южную часть страны, убив около 1200 человек и захватив в заложники 252 человека.

Согласно утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, с тех пор в войне погибло не менее 35 800 палестинцев.