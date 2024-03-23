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Токаев проведет совещание Совета безопасности в связи с терактом в России

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет совещание Совета безопасности в связи с терактом в России, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами Совета безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2072496-tokaev-provedet-soveschanie-soveta-bezopasnosti-v-svyazi-s-teraktom-v-rossii/

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