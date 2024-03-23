Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет совещание Совета безопасности в связи с терактом в России, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами Совета безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации", - говорится в сообщении.