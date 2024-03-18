Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Один из самых жестоких геноцидов нашего века": Эрдоган на ифтаре вспомнил о Газе

Опубликовано:

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu/Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о ситуации в Газе - политик назвал приходящее на Ближнем Востоке сегодня геноцидом, передает "Анадолу".

Турецкий лидер выступил в Стамбуле на "Ифтаре старых друзей". Эрдоган заявил, что этот Рамазан является мрачным и горьким из-за Газы.

"Один из самых жестоких геноцидов нашего века происходит в Газе, где почти 40 тысяч наших братьев и сестер, в основном детей и женщин убиты, 73 тысячи палестинцев получили ранения, и более 7 тысяч невинных людей все еще находятся под руинами. Лицемерие западных стран, которые критикуют Израиль со сцены, но поддерживают его оружием и боеприпасами для совершения массовых убийств, превратило Газу в самое большое в мире кладбище детей и женщин", - сказал президент Турции.

По его словам, международные институты и организации в очередной раз потерпели неудачу в Газе, кроме того, исламский мир также не проделал свою работу.

"Я верю, что чем скорее мы займемся самокритикой, тем лучше будет для палестинского народа и всей исламской уммы. Турция не будет колебаться говорить правду и поднимать голос истины, даже если это будет болезненно. Борясь за дальнейшее укрепление нашей страны, мы также активизируем наши усилия по укоренению сознания единства в исламском мире", - добавил Эрдоган.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2069820-odin-iz-samyh-zhestokih-genotsidov-nashego-veka-erdogan-na-iftare-vspomnil-o-gaze/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.