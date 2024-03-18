"Один из самых жестоких геноцидов нашего века": Эрдоган на ифтаре вспомнил о Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о ситуации в Газе - политик назвал приходящее на Ближнем Востоке сегодня геноцидом, передает "Анадолу".

Турецкий лидер выступил в Стамбуле на "Ифтаре старых друзей". Эрдоган заявил, что этот Рамазан является мрачным и горьким из-за Газы.

"Один из самых жестоких геноцидов нашего века происходит в Газе, где почти 40 тысяч наших братьев и сестер, в основном детей и женщин убиты, 73 тысячи палестинцев получили ранения, и более 7 тысяч невинных людей все еще находятся под руинами. Лицемерие западных стран, которые критикуют Израиль со сцены, но поддерживают его оружием и боеприпасами для совершения массовых убийств, превратило Газу в самое большое в мире кладбище детей и женщин", - сказал президент Турции.

По его словам, международные институты и организации в очередной раз потерпели неудачу в Газе, кроме того, исламский мир также не проделал свою работу.

"Я верю, что чем скорее мы займемся самокритикой, тем лучше будет для палестинского народа и всей исламской уммы. Турция не будет колебаться говорить правду и поднимать голос истины, даже если это будет болезненно. Борясь за дальнейшее укрепление нашей страны, мы также активизируем наши усилия по укоренению сознания единства в исламском мире", - добавил Эрдоган.