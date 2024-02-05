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Нетаньяху заявил об уничтожении 17 из 24 батальонов ХАМАС

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Флаг Израиля
Флаг Израиля. Иллюстративное фото: pixabay.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил израильским СМИ, что ЦАХАЛ в ходе операции в секторе Газа ликвидировала 17 из 24 батальонов ХАМАС, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По словам Нетаньяху, большинство оставшихся батальонов ХАМАС находятся в южной части сектора Газа, в том числе в городе Рафах на границе анклава с Египтом.

Он добавил, что помимо уничтожения еще семи отрядов ХАМАС в список главных задач армии Израиля входят "операции по зачистке", которые уже проводятся в северной и центральной частях сектора Газа, а также уничтожение сети туннелей.

"Мы не закончим войну, пока не выполним все поставленные цели: уничтожение ХАМАС, возвращение всех похищенных у нас людей и получение гарантий, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля", — цитирует издание израильского премьера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059070-netanyahu-zayavil-ob-unichtozhenii-17-iz-24-batalyonov-hamas/

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