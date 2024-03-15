Глава демократов в Сенате США Чак Шумер: Нетаньяху должен уйти, Израилю нужны новые выборы

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер призвал провести в Израиле досрочные выборы, чтобы сместить премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

По словам влиятельного американского сенатора, в некогда стабильном и дружественном союзе Израиля и США появляются опасные трещины.

«Как демократическая страна Израиль имеет право выбирать своих собственных лидеров, — заявил Шумер, — и мы должны позволить фишкам упасть так, как они лягут».

«Необходимо начать новую дискуссию о будущем Израиля, — добавил он. - По моему мнению, сделать это лучше всего путем проведения новых выборов».

Следующие всеобщие выборы в Израиле запланированы на октябрь 2026 года.

«Израиль — не банановая республика»

Шумер - самый высокопоставленный этнический еврей в американской правящей элите.

Его публичное заявление о том, что Нетаньяху сбился с пути, резко контрастирует с риторикой других американских лидеров, которые стараются избегать прямой критики израильского руководства по поводу ситуации в секторе Газа.

Шумер поддерживал израильскую политику на протяжении всех 25 лет, что он заседает в Сенате. Однако многочисленные жертвы израильской операции в Газе, по его словам, рискуют превратить Израиль в страну-изгоя, поскольку премьер Биньямин Нетаньяху «поставил собственное политическое выживание выше интересов страны».

По словам Шумера, израильскому руководству необходимо как можно скорее скорректировать свой курс, приняв меры для более эффективной защиты гражданского населения в Газе.

В ответ руководство Израиля поспешило упрекнуть сенатора: возглавляемая премьером Нетаньяху партия «Ликуд» напомнила Шумеру, что «Израиль не банановая республика», а политика премьер-министра «поддерживается подавляющим большинством».

«Мы ожидаем, что сенатор Шумер проявит уважение в адрес демократически избранных израильских властей и не будет подрывать их авторитет», — говорится в заявлении, озвученном партийным руководством.

Посол Израиля в Вашингтоне Михаэль Херцог также раскритиковал высказывания Шумера, написав в соцсети X (бывший «Твиттер»), что комментировать «внутриполитическую сцену демократического союзника» не просто бесполезно, а контрпродуктивно.

Очередной виток напряженности на Ближнем Востоке начался после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, в ходе которого были убиты около 1200 человек, а еще около 250 попали в заложники.

Хотя США продолжают оставаться ближайшим союзником Израиля и крупнейшим поставщиком военной помощи этой стране, в американской администрации растет обеспокоенность по поводу того, какими средствами Израиль ведет войну.

Сам президент Байден в последнее время все громче призывает Израиль наладить регулярные поставки в прибрежный анклав гуманитарной помощи «безо всяких условий».

Однако от последнего заявления Шумера Белый дом поспешил дистанцироваться

Пресс-секретарь президента США Джон Кирби заявил, что лидер Сената, безусловно, имеет право на собственное мнение, но в целом чиновники американской администрации сосредоточены на сотрудничестве с Израилем по совместной обороне страны.

По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, в период с 7 октября в секторе были убиты около 30 тыс. палестинцев, большинство из которых - женщины и дети.

Фактическое число жертв израильской спецоперации, вероятно, выше, поскольку в статистику пострадавших включены лишь те, кто обратился за помощью к врачам, в то же время тысячи погибших по-прежнему находятся под завалами зданий, разрушенных израильскими авиаударами.

Впрочем, в прошлое воскресенье Нетаньяху заявил, что никак не может согласиться с числом погибших, объявленным палестинскими властями. По его словам, израильские силы обезвредили 13 тыс. укрывавшихся в секторе боевиков ХАМАС.

По оценкам израильских властей, соотношение потерь среди мирного населения и числа погибших военных составляет 1 к 1,5.