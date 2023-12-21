ХАМАС отверг предложение Израиля о перемирии в обмен на освобождение заложников

По сообщениям ряда западных СМИ, контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС отвергла предложение Израиля о недельном перемирии в Газе в обмен на освобождение около 40 заложников, включая всех женщин и детей, которые все еще остаются в руках исламистов.

В среду лидер группировки, признанной террористической рядом стран, включая Британию, Исмаил Хания провел в Каире переговоры с представителями египетских властей о возможности новой гуманитарной паузы в войне ХАМАС против Израиля, но по сообщениям знакомых с ходом встречи источников, беседа была безрезультатной.

Египет, наряду с Катаром, выступает одним из ведущих медиаторов в переговорах между Израилем и ХАМАС.

Как сообщает американская газета Wall Street Journal, члены возглавляемой Ханией делегации заявили египетским посредникам, что Израиль должен сперва прекратить наступление в секторе и вывести оттуда свои войска, прежде чем обсуждать любую потенциальную сделку.

По словам представителей группировки, даже в этом случае Израилю придется освободить из тюрем всех палестинских заключенных, прежде чем ХАМАС согласится отпустить оставшихся заложников.

Для Израиля подобные условия категорически неприемлемы.

Как рассказал Би-би-си высокопоставленный палестинский функционер, знакомый с ходом состоявшихся в Каире переговоров, встреча «закончилась безрезультатно».

По словам источника, Египет предложил еще одно гуманитарное перемирие, но идея «временного решения» войны была отвергнута делегацией ХАМАС.

Палестинская исламистская группировка заявила египтянам, что ее позиция остается неизменной.

«До окончательного прекращения огня никаких обменов не произойдет», - сказал источник.

В прошлом месяце представители высшего руководства ХАМАС, с которыми пообщалась газета New York Times, заявили, что их не заботят страдания и гибель населения Газы, вызванные развязанной ими войной, и их цель не в том, чтобы сделать жизнь в палестинском анклаве лучше. По признанию одного из них, задача ХАМАС в том, чтобы сделать войну на границах Израиля перманентной.

Как заверил, тем не менее, источник Би-би-си, знакомый с ходом переговоров в Каире, власти Египта не намерены опускать руки: «Переговоры будут продолжаться, египтяне с оптимизмом смотрят на возможность прорыва в ближайшие дни, но они убеждены, что ситуация сложная, и переговоры будут трудными и долгими».

Хания, который живет в Катаре, обычно публично вмешивается в дипломатические процессы только тогда, когда есть вероятность достижения прогресса.

Последний раз он ездил в Египет в начале ноября за несколько недель до объявления единственного на сегодняшний день соглашения о прекращении огня в войне - недельной паузы, во время которой были освобождены более 100 заложников.

Источник, осведомленный о ходе переговоров, сообщил агентству Reuters, что на них обсуждается, кого из заложников, все еще удерживаемых боевиками в Газе, можно освободить в рамках нового соглашения о перемирии, и каких заключенных Израиль может освободить в обмен.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Йоланда Кнелл, хотя до полного прекращения огня в секторе Газа еще далеко, визит Хании в Египет служит признаком того, что новая пауза в боевых действиях между Израилем и ХАМАС все же возможна.

Однако для этого необходимо изменить публичную позицию ХАМАС. Движение регулярно заявляет, что освободит больше израильских заложников только в обмен на постоянное прекращение огня.

По данным местных СМИ, Израиль настаивает на освобождении женщин и пожилых или нуждающихся в лечении заложников. Палестинцы, заключенные в израильские тюрьмы за серьезные преступления, могут быть освобождены в обмен.

По данным источника Reuters, переговоры идут интенсивно, и соглашения можно ожидать в течение нескольких дней.

Один из палестинских чиновников сообщил, что Хания хотел выслушать предложения египетских чиновников о возможном новом подходе к проблеме, и отметил, что официально ХАМАС отвергает любое новое временное прекращение огня и требует постоянного прекращения боевых действий.

Высокопоставленный израильский чиновник повторил позицию правительства, согласно которой война может закончиться только с освобождением всех заложников и уничтожением ХАМАС: «Как сказал премьер-министр, война закончится полной победой».

Однако президент Израиля Ицхак Герцог во вторник заявил, что страна готова к новой паузе в боевых действиях, чтобы освободить больше заложников. Обращаясь к группе послов из 80 стран, Герцог подчеркнул, что Израиль не ведет войну с палестинским народом, а «борется со своим врагом - террористической организацией ХАМАС».

При этом союзники Израиля усиливают давление на кабинет Нетаньяху, требуя прекратить или хотя бы существенно уменьшить масштабы израильской операции в секторе Газа, приведшей к многочисленным жертвам среди мирных жителей и сровнявшей с землей значительную часть прибрежного анклава.

Вашингтон, ближайший союзник Израиля, в течение последней недели публично призывал его сократить масштабы операции перейти к более целенаправленной кампании против лидеров ХАМАС.

Вашингтон дважды использовал свое право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы оградить Израиль от требований о немедленном прекращении огня.

Очередное голосование по новой резолюции отложили еще на один день в надежде согласовать текст и избежать американского вето.

Отвечая на вопрос, близки ли они к соглашению, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд сказала журналистам во вторник: "Мы стараемся, мы правда очень стараемся".

В самом Израиле правительство сталкивается с растущим давлением общественности и политиков, в основном из левого лагеря, требующих скорейшего освобождения всех оставшихся в плену заложников.

Это давление со стороны оппозиции и общественных активистов еще более усилилось после официального признания кабинета, что израильские военные по ошибке убили трех заложников, перепутав их с террористами.

Ситуация в Газе

Перемирие в Газе закончилось в начале декабря, и война перешла в более интенсивную фазу. Наземные бои, ранее ограничивавшиеся северной половиной сектора Газа, теперь распространились почти по всей площади анклава.

По утверждению Минздрава Газы (которым управляет ХАМАС), в результате израильских ударов и наземных боев погибли около 20 тыс. человек, еще тысячи считаются пропавшими без вести или погребенными под обломками. У Би-би-си, как и других международных организаций, нет возможности независимо проверить эти утверждения.

На севере анклава, где израильские войска, как утверждалось, достигли большинства своих военных целей еще в ноябре, бои с исламистами вспыхнули с новой силой.

Базирующийся на Западном берегу Иордана палестинский Красный Полумесяц сообщил, что израильские войска взяли в осаду склад медикаментов скорой помощи в Джабалии, северном поселении, где происходят самые интенсивные бои. Там находятся 127 человек, среди которых есть медработники, перемещенные лица и ранены.

На юге анклава, где сейчас укрывается большинство жителей Газы, покинувших другие районы, интенсивные бои идут в центре города Хан-Юнис, который израильские войска частично взяли под свой контроль.

Израиль заявляет, что делает все возможное для защиты мирных жителей, в том числе предупреждает их заранее об ударах, и обвиняет ХАМАС в том, что его боевики намеренно действуют в гуще гражданского населения, подвергая их опасности. ХАМАС отрицает эти обвинения.

Международные гуманитарные организации утверждают, что 2,3 миллиона жителей анклава оказались на грани гуманитарной катастрофы из-за разрушений, которые вынудили 90% из них покинуть свои дома, и блокады, ограничивающей доступ к продовольствию и медикаментам.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению Государства Израиль и созданию на всей территории исторической Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.