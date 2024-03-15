"Очень, очень злобные". Израильский заложник рассказал о 54 днях, проведенных в плену у ХАМАС

Молодой израильтянин, три месяца назад освобожденный из плена в Газе, с горечью говорит, что мир забыл о тех, кто все еще находится в плену у ХАМАС. Итай Регев призывает израильское правительство сделать все возможное для возвращения заложников.

19-летний Регев, которого вместе с его сестрой Майей и другом похитили во время нападения на музыкальный фестиваль Nova, рассказал Би-би-си, что его держали в ужасных условиях «очень, очень злобные» похитители, и он не рассчитывал выбраться из плена живым.

Переговоры о прекращении огня и обмене заложниками ведутся уже несколько недель. Но пока сделка не состоялась, и, по имеющимся данным, один из камней преткновения — требование ХАМАС о постоянном прекращении огня и выводе израильских войск из Газы, которое премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал бредовым.

Однако Итай, которого освободили вместе с его сестрой и 103 другими заложниками в обмен на примерно 240 палестинских заключенных из израильских тюрем во время короткого перемирия в ноябре, точно знает, что нужно делать.

«Я думаю, мы должны сделать все возможное, чтобы вытащить их оттуда, чего бы это ни стоило… Это жизни людей, — сказал он Би-би-си в Лондоне в своем первом интервью британским СМИ. — Я уверен, что если бы у кого-то похитили ребенка, его бы не волновало, какую цену придется заплатить. Мы должны вернуть заложников любой ценой».

Около 130 заложников, включая Омера, друга Итая, все еще удерживаются в Газе. Израильские официальные лица заявили, что, по их мнению, около 30 из них мертвы.

Итай приехал в Лондон, чтобы обсудить судьбу заложников с членами британского парламента, и хочет, чтобы международное сообщество делало больше, чтобы добиться их освобождения.

«Заложники находятся там уже пять месяцев. Ответ однозначен: нет, делается недостаточно, — сказал он. — Пять месяцев не видеть солнечного света и не знать, что происходит с твоей семьей, пять месяцев находиться в ужасных условиях и голодать… Их нужно вытаскивать оттуда как можно скорее. Они испытывают ужасное чувство, потому что не знают, какая судьба их ждет с секунды на секунду».

Описывая свои 54 дня в плену, Итай рассказал, что ему пришлось смириться с тем, что его могут убить.

«Мы были очень, очень голодны. 54 дня я не принимал душ. Мои похитители были очень, очень злобными. Им было все равно. У меня были раны на ногах, большие дыры в ногах.

«И мы жили там с ужасным чувством страха. Каждую секунду ты живешь с этим чувством — ужасным чувством, что ты не знаешь, проснешься ли утром или на тебя упадет ракета через минуту, войдут ли они с автоматом Калашникова и начнут поливать нас пулями. Условия там очень, очень сложные», — сказал он.

Война началась после нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября — они убили около 1200 человек и захватили 253 заложника. В результате ответных действий Израиля с тех пор, по данным контролируемого ХАМАС министерства здравоохранения, в Газе погибло более 31 200 человек.

7 октября ранним утром боевики ХАМАС ворвались на территорию музыкального фестиваля Nova, проходившего недалеко от границы Израиля с сектором Газа.

Более 360 молодых посетителей фестиваля застрелили, избили до смерти или сожгли заживо. Еще 40 человек, в том числе Итая, взяли в заложники.

Он вспоминает, что слышал вой ракет и стрельбу, когда боевики окружили территорию, а затем крики.

«Мы сели в машину, пытаясь скрыться, и через пять минут столкнулись с фургоном террористов, которые палили по всем машинам без всякой жалости. Меня ранило в ногу. Моя сестра также получила ранение в ногу, — сказал он. — Террористы вышли из фургона. Они вытащили меня, связали мне руки и просто поехали обратно в Газу».

По его словам, когда его схватили, он думал, что его убьют. Боевики ХАМАС жестами показывали ему, как перерезают горло.

«Я увидел, что моя сестра Майя ранена и плачет. В тот день Майя тоже попрощалась со мной и велела передать нашим родителям, что она их любит, если я выберусь из этой ситуации живым. Этот день я не забуду до конца жизни».

Сначала его отвезли в дом, внутри которого был вход в туннель, а затем, как ему показалось, в больницу.

«Мы вошли в Газу, и террористы начали кричать, вопить и праздновать. Это было похоже на большую вечеринку. Они привели нас в дом, а в середине этого дома была шахта. Они заставили нас спуститься в нее».

По его словам, его отвезли в больницу, где находились «очень, очень встревоженный» врач и несколько боевиков ХАМАС. По его словам, врач извлек пулю из его ноги без анестезии и обезболивающих средств.

«Они ввели щипцы в мою ногу и вытащили пулю без анестезии. Мне сказали, чтобы я молчал, потому что, если я не замолчу, они меня убьют. Все это время было еще больше издевательств, пощечин, плевков».

Его разлучили с Майей, которой также была оказана медицинская помощь. Ее болтающуюся стопу в ходе операции закрепили, но как-то боком, под неестественным углом.

Однако им все равно удавалось общаться. На просьбу Майи увидеться с братом похитители ответили отказом, но передали записку от нее. Итай написал в ответ, и они общались таким образом на протяжении всего этого времени.

Когда ее освободили, Майя не могла ходить. Сейчас она проходит реабилитацию, восстанавливая поврежденную ногу.

Итай, которому на прошлой неделе исполнилось 19 лет, счастлив, что обрел свободу, но переживает, что другие заложники, в частности, его друг Омер, все еще находятся в плену.

«Почему Омер все еще там, а я здесь? Иногда я чувствую себя виноватым. Я бы сделал все, чтобы вернуть его, — сказал он. — Я был там с ним и прекрасно понимаю, что он чувствует, и хочу кричать о его боли, потому что сам он не может этого сделать. Он беспомощен».

Это перевод материала, первоначально опубликованного на сайте BBC News. С оригинальной версией текста можно ознакомиться по этой ссылке.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

Люси Мэннинг, Дэниел Виттенберг

Би-би-си