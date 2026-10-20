Иран пригрозил нанести удар по подводным интернет-кабелям в Ормузском проливе

jitsu gif
МОЯ ЛЕНТА
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Реальные цены
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Техника
  • Бизнес
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
    О проекте
    О нас пишут
    Авторы
    Как мы работаем
    Принципы работы
    Условия пользования
    Правила использования материалов
    Пользовательское соглашение
    Политика конфиденциальности
    Правила комментирования
    Правила проведения розыгрыша
    Редакция
    editor@corp.nur.kz
    Главный офис
    info@corp.nur.kz
    +7 (727) 339 80 38
    Реклама
    +7 (771) 718 52 98
    Вакансии
    vacancy-nur.tilda.ws
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Виктор Николаев
    Редактор

    Иран пригрозил нанести удар по подводным интернет-кабелям в Ормузском проливе

    Опубликовано:

    Интернет-кабель на дне моря
    Кабель. Иллюстративное фото: Thomas Faull/Getty Images

    Иран пригрозил нанести удар по подводным интернет-кабелям в Ормузском проливе в случае нового нападения США, передает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mirror.

    Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби выступил с пугающим предупреждением всему миру относительно важнейших интернет-кабелей, проложенных по дну Ормузского пролива.

    "Под Ормузским проливом проходят семь крупных кабелей, от которых зависят интернет и коммерческие данные всего мира. Мы напоминаем об этом, чтобы противник знал", -заявил Мохеби.

    По его словам, коммуникационные сети могут стать новыми целями в случае дальнейшей эскалации.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что американские военные разработали новые планы ударов по Ирану, которые могут включать использование самой мощной бомбы, которую называют "мать всех бомб.

    Новый министр обороны исламской республики Мехрдад Эхлаки заявил, что Иран готов к сценарию, в котором будет фигурировать "мать всех бомб".

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Ситуация на Ближнем Востоке
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Иран пригрозил нанести удар по подводным интернет-кабелям в Ормузском проливе

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram