Иран пригрозил нанести удар по подводным интернет-кабелям в Ормузском проливе в случае нового нападения США, передает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mirror.

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби выступил с пугающим предупреждением всему миру относительно важнейших интернет-кабелей, проложенных по дну Ормузского пролива.

"Под Ормузским проливом проходят семь крупных кабелей, от которых зависят интернет и коммерческие данные всего мира. Мы напоминаем об этом, чтобы противник знал", -заявил Мохеби.

По его словам, коммуникационные сети могут стать новыми целями в случае дальнейшей эскалации.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американские военные разработали новые планы ударов по Ирану, которые могут включать использование самой мощной бомбы, которую называют "мать всех бомб.

Новый министр обороны исламской республики Мехрдад Эхлаки заявил, что Иран готов к сценарию, в котором будет фигурировать "мать всех бомб".

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