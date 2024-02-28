"Оружие, деньги и санкции не работают": супруга Навального выступила в Европарламенте

Супруга политика Алексея Навального Юлия Навальная выступила сегодня перед Европарламентом, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Трансляцию велась в YouTube-канале BBC.

Юлия Навальная напомнила, что со дня смерти ее супруга Алексея Навального прошло 12 дней.

"Похороны состоятся послезавтра, но я не уверена, будут ли они мирными и не будет ли полиция арестовывать тех, кто пришел попрощаться с моим супругом", – заявила она.

Навальная также напомнила, что Владимир Путин два года назад начал войну в Украине.

"Два года назад Путин начал войну в Украине, жестокую и подлую войну. Весь мир бросился на помощь Украине, но прошло уже два года, принесшие изнурение, кровь, разочарования. И Путин никуда не ушел. Все уже было перепробовано – оружие, деньги и санкции – ничего не работает", – говорит Навальная.

По ее словам, Алексей Навальный был изобретательным политиком. Если у него на пути встречались преграды, он всегда знал, как их можно обойти.

"Если вы действительно хотите победить Путина, вы должны стать инноватором. Вам надо перестать быть скучными. Вы не повлияете на него очередными санкциями или резолюцией", – заявила женщина, добавив, что "в этой борьбе у вас есть надежные соратники – десятки миллионов россиян против войны".

Напоследок Навальная заявила, что сделает все возможное, чтобы воплотить мечту своего покойного супруга – красивую Россию будущего.