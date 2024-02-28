Пресс-секретарь Навального назвала дату его похорон
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Алексея Навального похоронят 1 марта на Борисовском кладбище. Об этом сообщила пресс-секретарь российского оппозиционера Кира Ярмыш, передает NUR.KZ.
"Отпевание Алексея состоится в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино 1 марта в 14:00 (16:00 по Астане – прим. ред.). Приходите заранее. Похороны пройдут на Борисовском кладбище", – написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).
Отметим, что храм иконы Божией Матери "Утоли моя печали" расположен в Москве.
Смерть Алексея Навального
Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в России. Ему было 47 лет.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков комментировал смерть оппозиционера – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.
Мы писали, как в мире отреагировали на смерть Навального. После новостей о том, что его не стало, в ряде городов мира люди вышли на митинги. В России арестовали несколько десятков человек.
Также в день смерти политика с речью на Мюнхенской конференции выступила его супруга Юлия. Позже она выпустила обращение, в котором заявила, что продолжит дело мужа.
Кроме того, сообщалось, что в Евросоюзе призвали к международному расследованию смерти Навального.
20 февраля мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила обратилась к Владимиру Путину с требованием отдать ей тело погибшего сына.
Позже стало известно, что брата Алексея Навального Олега вновь объявили в розыск в России.
На прошлой неделе Кира Ярмыш сообщала, что матери оппозиционера пообещали вернуть тело сына лишь в том случае, если она согласится на тайные похороны. В ином случае политика могут похоронить в колонии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2063531-press-sekretar-navalnogo-nazvala-datu-ego-pohoron/