Пресс-секретарь Навального назвала дату его похорон

Алексея Навального похоронят 1 марта на Борисовском кладбище. Об этом сообщила пресс-секретарь российского оппозиционера Кира Ярмыш, передает NUR.KZ.

"Отпевание Алексея состоится в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино 1 марта в 14:00 (16:00 по Астане – прим. ред.). Приходите заранее. Похороны пройдут на Борисовском кладбище", – написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Отметим, что храм иконы Божией Матери "Утоли моя печали" расположен в Москве.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в России. Ему было 47 лет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков комментировал смерть оппозиционера – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Мы писали, как в мире отреагировали на смерть Навального. После новостей о том, что его не стало, в ряде городов мира люди вышли на митинги. В России арестовали несколько десятков человек.

Также в день смерти политика с речью на Мюнхенской конференции выступила его супруга Юлия. Позже она выпустила обращение, в котором заявила, что продолжит дело мужа.

Кроме того, сообщалось, что в Евросоюзе призвали к международному расследованию смерти Навального.

20 февраля мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила обратилась к Владимиру Путину с требованием отдать ей тело погибшего сына.

Позже стало известно, что брата Алексея Навального Олега вновь объявили в розыск в России.

На прошлой неделе Кира Ярмыш сообщала, что матери оппозиционера пообещали вернуть тело сына лишь в том случае, если она согласится на тайные похороны. В ином случае политика могут похоронить в колонии.