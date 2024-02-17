Байден выступил с обращением после смерти Навального

Президент США Джо Байден выступил с общением после смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что Путин несет ответственность за произошедшее.

Президент США Джо Байден выступил с обращением в связи со смертью Алексея Навального, передает The Guardian.

"Без сомнения, Путин несет ответственность за смерть Навального. То, что произошло и происходит, – еще одно доказательство жестокости Путина.

Никого нельзя обманывать: ни в России, ни дома, ни в любой точке мира. Путин не только нападает на граждан других стран, как мы видим на примере того, что происходит сейчас в Украине, но и совершает ужасные преступления против собственного народа", – заявил Байден.

Американский президент описал Навального как храброго и преданного своему делу.

"Он был храбрым. Он был принципиальным... преданным делу построения России, в которой верховенство закона существовало бы и применялось повсеместно", – заявил Байден.

На прямой вопрос о том, считает ли он смерть Навального убийством, президент США ответил утвердительно.

О смерти Навального также высказались в Евросоюзе – совместное заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля появилось на официальном сайте.

"Мы потрясены и опечалены сегодняшними сообщениями о смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального. Наши мысли – с его женой Юлией Навальной, его семьей и со всеми теми в России и за ее пределами, кто верит в демократическое и мирное будущее России. Мы будем чтить его память как борца за свободу", – гласит сообщение.

В совместном заявлении говорится, что оппозиционер "был медленно убит Путиным и его режимом".

"Мы неоднократно призывали Россию обеспечить его безопасность и здоровье и выражали обеспокоенность по поводу неоднократного жестокого обращения с ним, необоснованных и незаконных дисциплинарных мер, а также преследований, равносильных физическим и психологическим пыткам со стороны тюремной администрации.

Он был медленно убит президентом Путиным и его режимом, которые не боятся ничего, кроме инакомыслия со стороны собственного народа.

Мы приложим все усилия, чтобы призвать российское политическое руководство и власти к ответу. Мы требуем от российских властей установить все факты, связанные со смертью Навального. Россия должна немедленно освободить всех остальных политических заключенных", – говорится в заявлении.

Смерть Навального

Алексей Навальный умер сегодня в колонии. Ему было 47 лет. Об этом сообщили представители Федеральной службы исполнения наказаний России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал смерть оппозиционера – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Мы писали, как в мире отреагировали на смерть Навального. Добавим, что после новостей о том, что его не стало, в ряде городов мира люди вышли на митинги.

Также сегодня с речью на Мюнхенской конференции выступила супруга Навального Юлия.

Напомним, что в начале декабря прошлого года соратники политика сообщили, что не могли связаться с ним несколько дней. Перед этим, по их словам, ему резко стало плохо в камере.

Ближе к концу декабря пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

А в начале января оппозиционера впервые подключили по видеосвязи из новой колонии на Ямале для участия в заседании суда.