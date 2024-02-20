Байден не исключил возможность введения новых санкций против России после смерти Навального

Президент США Джо Байден ответил на вопрос журналистов о возможности введения дополнительных санкций против России после смерти Алексея Навального, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.

Как сообщает американский телеканал, в понедельник, 19 февраля, Байден сообщил, что возможны дополнительные санкции против России в связи со смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального.

"У нас уже есть санкции, но мы рассматриваем возможность дополнительных санкций, да", – заявил американский президент.

При этом, как пишет Deutsche Welle, Байден указал, что он не уверен, что смерть Навального убедит республиканцев в Палате представителей Конгресса проголосовать за дополнительную военную помощь Киеву.

Ранее глава США выступал с общением после смерти Алексея Навального.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в России. Ему было 47 лет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал смерть оппозиционера – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Мы писали, как в мире отреагировали на смерть Навального. После новостей о том, что его не стало, в ряде городов мира люди вышли на митинги. В России арестовали несколько десятков человек.

Также в день смерти политика с речью на Мюнхенской конференции выступила его супруга Юлия. Вчера она выпустила обращение, в котором заявила, что продолжит дело мужа.

В Евросоюзе призвали к международному расследованию смерти Навального.