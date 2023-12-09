Соратники Навального заявили, что ему стало плохо в камере, а связаться с ним не могут

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального сообщили, что не могут связаться с ним уже несколько дней. Также, по их словам, на прошлой неделе ему стало плохо в камере, передает NUR.KZ.

Вчера, 8 декабря, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш рассказала в , что оппозиционера не вывели в суд по видеосвязи.

"Сотрудник колонии сообщил, что у них все еще "авария" и нет света. Это уже третий день, когда мы не знаем, что с Алексеем и где он находится", – пишет Ярмыш.

Позже она сообщила, что его адвокаты простояли весь день возле ИК-6 и возле ИК-7 во Владимирской области.

"Везде им сказали "ожидать", в итоге везде отказали в посещении. То, что мы не можем найти Алексея, особенно тревожно еще и потому, что на прошлой неделе ему стало плохо в камере: закружилась голова, он лег на пол.

Сотрудники колонии сразу же прибежали, опустили койку, положили Алексея и поставили капельницу. Что это было, мы не знаем, но учитывая, что его лишают еды, держат в карцере без вентиляции и свели время прогулок к минимуму, это похоже на голодный обморок. После того случая адвокаты видели Алексея – он был относительно в порядке. Но теперь уже третий день, как мы не знаем, где он", – рассказала пресс-секретарь Алексея.

Ярмыш добавила что ранее от него приходили письма, но всю эту неделю их не было – так же дела обстояли с доставкой посланий.

Новость о плохом самочувствии Навального подтвердил его соратник Руслан Шаведдинов в Instagram.

"Навальный пропал. Трое суток неизвестно о его местонахождении. Неизвестно о его здоровье. Неизвестно ничего. Последняя новость: ему стало плохо в камере, ставили капельницу", – написал он.

Арест и заключение Навального

В начале 2021 года Алексей Навальный заявил о возвращении в Россию 17 января. Оппозиционера задержали прямо в аэропорту Москвы по возвращении из Германии. Уже на следующий день ему санкционировали меру пресечения в виде ареста на 30 суток в рамках дела "Ив Роше".

Позже отмечалось, что Навального будут судить по еще одному старому делу о клевете.

В итоге в конце февраля 2021 года Московский городской суд вынес решение о том, что ему придется провести в заключении около 2,5 лет.

В апреле этого года Навальный сообщил, что в отношении его завели новое дело по статье о терроризме.

В мае Московский городской суд получил дело Алексея Навального о создании "экстремистского сообщества". Помимо этого, его обвиняют еще по шести статьям УК РФ. И уже в июне Мосгорсуд начал судебный процесс по делу о создании "экстремистского" сообщества и сразу сделал его закрытым.

В начале августа оппозиционера признали виновным по пяти статьям и приговорили к 19 годам особого режима.