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Соратники Навального заявили, что политик не числится в колониях. С ним потеряли связь с прошлой недели

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Алексей Навальный в суде
Алексей Навальный в суде. Фото: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images

Пресс-секретарь Алексея Навального сообщила, что российский оппозиционер больше не числится в колониях, где отбывал наказание – об этом его адвокатам заявили в ИК-6 и ИК-7, передает NUR.KZ.

"Только что к адвокату вышли из ИК-6 Мелехово и сказали, что заключенный Навальный у них больше не числится. Куда его перевели, говорить отказываются", – написала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш вчера в соцсети Х.

По ее словам, Навального нет и в ИК-7 Владимирской области.

"В ИК-7 Владимирской области, колонии особого режима, Алексея тоже нет. Об этом только что сказали адвокату. В пятницу и весь сегодняшний день ни в ИК-6, ни в ИК-7 им не отвечали. Очевидно, теперь дали команду. Где Алексей, по-прежнему неизвестно", – гласит сообщение Ярмыш.

Соратник Навального, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов также сообщил, что политика нет ни в ИК-6, ни в ИК-7.

"Нет никакой информации, где он сейчас", – пишет Жданов.

В конце прошлой недели соратники российского оппозиционера сообщили о потере связи с ним. Ярмыш тогда заявила, что адвокаты Навального простояли весь день возле ИК-6 и возле ИК-7 – в итоге им отказали в посещении.

На позапрошлой неделе политику, по словам его пресс-секретаря, стало плохо в камере – у него закружилась голоса, он лег на пол.

Арест и заключение Навального

В начале 2021 года Алексей Навальный заявил о возвращении в Россию 17 января. Оппозиционера задержали прямо в аэропорту Москвы по возвращении из Германии. Уже на следующий день ему санкционировали меру пресечения в виде ареста на 30 суток в рамках дела "Ив Роше".

Позже отмечалось, что Навального будут судить по еще одному старому делу о клевете.

В итоге в конце февраля 2021 года Московский городской суд вынес решение о том, что ему придется провести в заключении около 2,5 лет.

В апреле этого года Навальный сообщил, что в отношении его завели новое дело по статье о терроризме.

В мае Московский городской суд получил дело Алексея Навального о создании "экстремистского сообщества". Помимо этого, его обвиняют еще по шести статьям УК РФ. И уже в июне Мосгорсуд начал судебный процесс по делу о создании "экстремистского" сообщества и сразу сделал его закрытым.

В начале августа оппозиционера признали виновным по пяти статьям и приговорили к 19 годам особого режима.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2050349-soratniki-navalnogo-zayavili-chto-politik-ne-chislitsya-v-koloniyah-s-nim-poteryali-svyaz-s-proshloy-nedeli/

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