Пресс-секретарь Навального озвучила его местонахождение

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального сообщила, что он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Мы нашли Алексея. Он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня его видел адвокат. Алексей в порядке", – написала в соцсети X (бывший Twitter) пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов также сообщил в своем аккаунте в X, что для поиска местонахождения Навального было отправлено 618 запросов.

"И это лишь малая часть всего, что мы делали. Старались исключить как можно больше колоний и СИЗО. Проводили не только юридическую работу. Алексей Навальный найден. Он в колонии ИК-3 в Харпе "Полярный волк", Ямало-Ненецкий автономный округ – одна из самых северных и отдаленных колоний вообще. Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты", – пишет он.

Напомним, двумя неделями ранее соратники российского оппозиционера Алексея Навального сообщили, что не могут связаться с ним уже несколько дней. Также, по их словам, незадолго до этого ему стало плохо в камере.

Позже пресс-секретарь Алексея Навального сообщила, что российский оппозиционер больше не числится в колониях, где отбывал наказание.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о том, где сейчас находится осужденный Алексей Навальный.

На прошлой неделе стало известно, что суды приостановили рассмотрение исков осужденного Алексея Навального до "установления местонахождения" политика.