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Рассмотрение исков Навального приостановлено. Судьи не знают, где он

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Алексей Навальный в суде
Алексей Навальный в суде. Фото: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images

Суды приостановили рассмотрение исков осужденного Алексея Навального до «установления местонахождения» политика. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш (внесена в реестр «иноагентов»). Соратники Навального бьют тревогу — его местонахождение неизвестно уже 13-й день. В пятницу появилась информация, что он отправлен по этапу.

«Сегодня у Алексея должно быть семь судов. Первые два уже состоялись — его туда не вывели даже по видеосвязи. Дела приостановлены до «установления местонахождения Навального», — написала в соцсети X Ярмыш.

По словам Ярмыш, за выходные соратники Навального сделали запросы в более чем 200 СИЗО по всей стране: «Ожидаем ответы».

В Телеграм-канале «Команда Навального» указывается, что судья должна была «обеспечить явку истца», а не останавливать рассмотрение.

«Фсиновцы принесли справку, что Навального нет в ИК-6. Дату, когда именно его увезли, представители ФСИН „не знают“, куда увезли — тоже. На вопрос судья „Зачем убыл“ ответили „Для отбывания наказания“», — говорится в публикации.

В августе этого года Мосгорсуд приговорил уже находящегося в заключении Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании «экстремистского сообщества». Колония №6 в поселке Мелехово во Владимирской области, где он находился до этого, — колония строгого режима.

6 декабря соратники политика сообщили, что к Навальному не пустили адвоката.

С тех пор оппозиционера ни разу не вывели по видеосвязи на заседания по его искам к колонии. По словам соратников политика, во ФСИН отсутствие Навального на заседании суда несколько дней объясняли тем, что в колонии «авария» и нет света.

11 декабря адвокату Навального сообщили, что политика перевели в другую колонию.

«Только что к адвокату вышли из ИК-6 Мелехово и сказали, что заключенный Навальный у них больше не числится. Куда его перевели, говорить отказываются», — писала Ярмыш.

После этого телеграм-канал Baza без ссылки на источник утверждал, что Навального этапировали в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу о вандализме. На следующий день Иван Жданов (внесен в России в реестр «иноагентов») написал в соцсети Х, что соратники Навального «проверили большую часть следственных изоляторов Москвы» и не нашли там политика.

15 декабря во время заседания суда по одной из жалоб Навального прозвучала информация о том, что политик переведен в колонию, расположенную за пределами Владимирской области.

Как передавал канал SOTAvision (внесен в России в реестр «иноагентов»), в ходе слушания суд зачитал справку от 12 декабря, в которой владимирское управление Федеральной службы исполнения наказаний сообщило, что «Алексей Навальный убыл из ФКУ ИК-6 по Владимирской области в исправительное учреждение, расположенное за пределами Владимирской области, в соответствии со вступившим в законную силу приговором Мосгорсуда от 4 августа 2023 года».

Это означает, что его могли этапировать в колонию особого режима.

Что происходит во время этапа

По правилам этапирования заключенный узнает о своем переводе в другое учреждение в последний момент. Его родственникам ФСИН обязана сообщить о его местонахождении только после того, как заключенный приедет в конечную точку.

Сам этап длится зачастую недели, а то и месяцы из-за логистики ФСИН — по пути из одной колонии в другую заключенный может побывать в нескольких пересыльных тюрьмах.

Уведомление о переводе в новое учреждение ФСИН может отправить родственникам по почте, и оно может идти сколько угодно долго. На запросы адвокатов и родственников о местонахождении заключенного ФСИН во время этапа не отвечает. Фактически человек исчезает без защиты и общественного контроля.

Осенью 2023 года так исчез из красноярской колонии ИК-7 журналист Иван Сафронов, отбывающий 22-летний срок по делу о госизмене. О том, что Сафронова этапировали из колонии, стало известно благодаря работе сервиса «ФСИН-письмо». Родственники и друзья журналиста получили извещения, что их письма не могут быть доставлены, «так как адресат убыл в другое учреждение».

Сафронова вывезли в транзитно-пересыльный пункт и сообщили, что дальше он с другими сидельцами отправится в другую колонию — в Норильске. Но через три дня его отправили не в Норильск, а в краевую туберкулезную больницу на «диспансеризацию», где его после многодневных поисков нашли прилетевшие в Красноярск адвокаты.

28 сентября Сафронова вернули в ту же колонию, откуда его этапировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051342-rassmotrenie-iskov-navalnogo-priostanovleno-sudi-ne-znayut-gde-on/

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