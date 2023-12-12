Песков заявил, что Кремль не знает, где сейчас Навальный

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что Кремль не располагает информацией о том, где сейчас находится осужденный Алексей Навальный, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Дмитрий Песков на вопросы журналистов ответил, что Кремль не имеет возможности отслеживать пребывание отбывающего наказание оппозиционера Алексея Навального.

"Мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбы заключенных и процесс, собственно, пребывания их в соответствующих учреждениях", – заявил он.

При этом пресс-секретарь Кремля прокомментировал заявления Вашингтона об обеспокоенности судьбой Навального.

"Здесь речь идет об одном из заключенных, который был признан по закону виновным и отбывает причитающийся ему срок. И здесь какое-либо вмешательство кого бы то ни было, включая Соединенные Штаты Америки, мы считаем недопустимым и невозможным", – сказал он.

Напомним, в конце прошлой недели соратники российского оппозиционера сообщили о потере связи с ним. Ярмыш тогда заявила, что адвокаты Навального простояли весь день возле ИК-6 и возле ИК-7 – в итоге им отказали в посещении.

До этого политику, по словам его пресс-секретаря, стало плохо в камере – у него закружилась голоса, он лег на пол.

Вчера вечером пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что российский оппозиционер больше не числится в колониях, где отбывал наказание – об этом его адвокатам заявили в ИК-6 и ИК-7.

"В ИК-7 Владимирской области, колонии особого режима, Алексея тоже нет. Об этом только что сказали адвокату. В пятницу и весь сегодняшний день ни в ИК-6, ни в ИК-7 им не отвечали. Очевидно, теперь дали команду. Где Алексей, по-прежнему неизвестно", – заявила она.

Арест и заключение Навального

В начале 2021 года Алексей Навальный заявил о возвращении в Россию 17 января. Оппозиционера задержали прямо в аэропорту Москвы по возвращении из Германии. Уже на следующий день ему санкционировали меру пресечения в виде ареста на 30 суток в рамках дела "Ив Роше".

Позже отмечалось, что Навального будут судить по еще одному старому делу о клевете.

В итоге в конце февраля 2021 года Московский городской суд вынес решение о том, что ему придется провести в заключении около 2,5 лет.

В апреле этого года Навальный сообщил, что в отношении него завели новое дело по статье о терроризме.

В мае Московский городской суд получил дело Алексея Навального о создании "экстремистского сообщества". Помимо этого, его обвиняют еще по шести статьям УК РФ. И уже в июне Мосгорсуд начал судебный процесс по делу о создании "экстремистского" сообщества и сразу сделал его закрытым.

В начале августа оппозиционера признали виновным по пяти статьям и приговорили к 19 годам особого режима.