Навальный рассказал, зачем три года назад вернулся в Россию после отравления

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал, почему в 2021 году решил вернуться обратно в РФ после лечения в Берлине, когда был отравлен, пишет NUR.KZ со ссылкой на его Telegram-канал.

Российский оппозиционер напомнил, что ровно три года назад вернулся в Россию, пройдя в Германии лечение после отравления. В аэропорту Алексей Навальный был арестован.

"Три года отвечаю на один и тот же вопрос. "Зэки" задают его просто и прямо. Сотрудники тюремных администраций осторожно, при выключенных регистраторах: "Ты зачем вернулся?".

Отвечая на этот вопрос, я уже даже испытываю легкую досаду двух видов. Первую — на себя, что не мог найти таких слов, чтобы всем стало понятно и перестали спрашивать. Вторую — на российскую политику последних десятилетий, которая настолько привила обществу цинизм и конспирологию, что люди в принципе не верят простым мотивам.

Мол, раз вернулся, значит, с кем-то договорился. Просто не сработало. Или пока не сработало. Есть какой-то хитрый план, в котором задействованы башни Кремля. В любом случае, есть какая-то тайная подоплека. Ведь все в политике устроено не так, как кажется", – пишет Навальный.

По его словам, ничего тайного в его возвращении не было.

"У меня есть моя страна и мои убеждения. И я не хочу отказываться ни от страны, ни от убеждений. И я не могу предать ни первого, ни второго. Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них. И если надо, пойти на какие-то жертвы", – говорит Навальный.

Он напомнил, что когда-то участвовал в выборах президента.

"Я участвовал в выборах и претендовал на лидерские позиции. С меня и спрос другой. Я объехал всю страну и везде объявлял со сцены: "Обещаю, что я вас не подведу, и я вас не обману, и я вас не брошу". Вернувшись, я и выполнил обещание своим избирателям. Должны же, в конце концов, появиться в России те, кто им не врет", – пишет политик.

Напомним, в начале декабря соратники российского оппозиционера Алексея Навального сообщили, что не могут связаться с ним уже несколько дней. Также, по их словам, незадолго до этого ему стало плохо в камере.

Позже пресс-секретарь Алексея Навального сообщила, что российский оппозиционер больше не числится в колониях, где отбывал наказание.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о том, где находится осужденный Алексей Навальный.

В середине месяца стало известно, что суды приостановили рассмотрение исков осужденного Алексея Навального до "установления местонахождения" политика. В конце декабря пресс-секретарь Навального сообщила, что он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

В начале января Навального впервые подключили по видеосвязи из новой колонии на Ямале для участия в заседании суда. В нем рассматривали иск оппозиционера к колонии во Владимирской области, где он содержался до недавнего времени.