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"Ваша честь, слеза течет по моей щеке". Навальный впервые выступил по видеосвязи из новой колонии

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Алексей Навальный
Алексей Навальный. Фото: twitter.com/mediazona_en

Политика Алексея Навального впервые подключили по видеосвязи из новой колонии на Ямале для участия в заседании суда. В нем рассматривали иск оппозиционера к колонии во Владимирской области, где он содержался до недавнего времени. Это первое появление Навального на экране с начала декабря, когда его этапировали в колонию за полярным кругом.

"Ваша честь, ну слеза, слеза течет по моей щеке — так я рад вас видеть всех. Мой родной Ковровский суд, мои родные дорогие ответчики, родные защитники и родной секретарь, я очень рад вас видеть", — сказал Навальный в начале заседания (цитата по объявленной "иноагентом" "Медиазоне").

В августе прошлого года Мосгорсуд вынес Навальному приговор по "экстремистскому делу" — 19 лет лишения свободы — и постановил перевести его в колонию особого режима (во Владимирской области он находился в колонии строгого режима).

В декабре Навальный перестал выходить на связь, а рассмотрение его исков в суде было приостановлено до "установления местонахождения", из-за чего его соратники начали бить тревогу.

Спустя три недели Навальный нашелся — его этапировали в колонию "Полярный волк", которая находится за полярным кругом в поселке Харп на Ямале.

Колонии особого режима — учреждения с самыми суровыми условиями содержания. Туда, согласно УК РФ, отправляют осужденных к пожизненному лишению свободы или при «особо опасном рецидиве преступлений».

Навальный, появившийся в суде по видеосвязи, сказал, что пока доволен условиями в ямальской колонии. "Условия содержания — тьфу-тьфу-тьфу. Камешек в ваш огород, уважаемые ответчики. Тут лучше, чем в ИК-6 во Владимире", — сказал он.

Иск о ШИЗО

В среду Ковровский суд отклонил иск Навального к ИК-6 во Владимирской области, в котором политик оспаривал свое водворение в штрафной изолятор (ШИЗО) на 12 суток в октябре 2023 года за то, что он назвал одного из инспекторов «неприличными словами».

Навальный просил признать постановление о ШИЗО незаконным, поскольку после нового приговора его оставили в колонии, а не отправили в СИЗО, как того требует закон — следовательно, его не имели права помещать в ШИЗО, так как он не должен был находиться в колонии.

"Неприличными словами" Навальный обругал инспектора по фамилии Брусов, который забрал у него ручку. Как сообщала из суда "Медиазона", политик назвал Брусова в том числе "ослом", "чертом", "д***лом" и "чучелом".

В суде также продемонстрировали видео из камеры Навального, где он ругается на инспектора. "За две недели, блин, нашли д***лов. Понимаете, у меня ручки лежат и все остальное — это решение суда, здесь все об этом знают. Нет, нашелся остолоп, который об этом не слышал. И снова сюда приперся и решил начать командовать», — в частности, говорит на видео Навальный.

На заседания суда политик признал, что "переборщил" и не должен был обзывать Брусова, но настаивал, что комиссия владимирской колонии де-юре не имела над ним никакой власти — как обвиняемый по одному делу он должен был находиться в СИЗО, а как осужденный по другому — в колонии особого режима согласно приговору.

Брусов не имел права проводить у него обыск, а письменные принадлежности по решению суда он мог иметь даже в ШИЗО, подчеркивал политик.

Кроме того, заявил Навальный, ему не понравилось, что инспектор пришел к нему в расстегнутом кителе и без майки: "Меня бесит, что такого рода сотрудник еще делал мне замечание".

По словам представителя колонии, выступившего в суде, инспектор мог проводить не формальные "обыскные мероприятия", а просто "осмотр камеры".

В итоге судья отказался удовлетворить иск Навального. 2 февраля суд должен рассмотреть другой иск политика — о недоставленных ему письмах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2054852-vasha-chest-sleza-techet-po-moey-scheke-navalnyy-vpervye-vystupil-po-videosvyazi-iz-novoy-kolonii/

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