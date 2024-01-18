СМИ: США и Британия нанесли новые удары по Йемену

Американские и йеменские СМИ сообщают о новых ударах по Йемену, нанесенных вооруженными силами США и Великобритании. Официального подтверждения информации нет.

О четвертой за неделю серии атак на позиции хуситов в Йемене сообщает американские телеканал CBS News, ссылаясь на американских чиновников. Имена чиновников не называются.

По данным телеканала, удары были направлены на несколько объектов, которые были готовы к атаке.

Отмечается, что удары стали ответом на новые нападения хуситов на торговые суда в Красном море.

Как пишет РБК, об атаке на позиции хуистов в Йемен сообщило и йеменское издание Al Masirah. По его данным, вместе с США удары наносят британские силы. Телеканал сообщает, что "агрессия направлена" против пяти провинций - Аль-Худайда, Таиз, Дхамар, Аль-Байда и Саада.