СМИ: США и Британия нанесли новые удары по Йемену
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Американские и йеменские СМИ сообщают о новых ударах по Йемену, нанесенных вооруженными силами США и Великобритании. Официального подтверждения информации нет.
О четвертой за неделю серии атак на позиции хуситов в Йемене сообщает американские телеканал CBS News, ссылаясь на американских чиновников. Имена чиновников не называются.
По данным телеканала, удары были направлены на несколько объектов, которые были готовы к атаке.
Отмечается, что удары стали ответом на новые нападения хуситов на торговые суда в Красном море.
Как пишет РБК, об атаке на позиции хуистов в Йемен сообщило и йеменское издание Al Masirah. По его данным, вместе с США удары наносят британские силы. Телеканал сообщает, что "агрессия направлена" против пяти провинций - Аль-Худайда, Таиз, Дхамар, Аль-Байда и Саада.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2056097-smi-ssha-i-britaniya-nanesli-novye-udary-po-yemenu/