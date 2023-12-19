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Пентагон объявил о проведении операции в Красном море

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Судно в море
Торговые судна в Красном море. Иллюстративное фото: NurPhoto/Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт минобороны США.

Причиной запуска операции стали нападения йеменских хуситов на торговые суда.

Помимо США в операции будет участвовать ряд других государств, включая Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Испанию и Сейшельские острова.

"Недавняя эскалация безрассудных атак хуситов из Йемена угрожает свободному потоку торговли, подвергает опасности невинных моряков и нарушает международное право.

Это международная проблема, которая требует коллективных действий. Поэтому сегодня я объявляю о запуске операции "Страж процветания", - говорится в официальном заявлении Ллойда Остина, опубликованном на сайте ведомства.

Операция, как отметил глава Пентагона, призвана обеспечить свободу и безопасность в южной части Красного моря и Аденском заливе для всех стран.

Напомним, в ноябре сообщалось о захвате хуситами торгового судна в Красном море. Повстанцы из движения "Ансар Аллах" подтвердили захват, как они полагают, "израильского судна" в ходе операции в Красном море. По их словам, судно было отогнано к йеменскому берегу. Хуситы объявили, что будут нападать на любые суда, имеющие хоть какое-то отношение к Израилю.

В начале декабря стало известно, что из-за атак повстанцев-хуситов на торговые суда в Красном море мировая торговля может оказаться под угрозой. Как отмечал Bloomberg, нападения повстанцев-хуситов на суда в Красном море приводят к тому, что компании чаще обращаются за выплатой страховых премий. Кроме того, они ставят под угрозу всю торговлю в данном канале.

Хуситы, как объясняет издание "Коммерсантъ", - это группировка мусульман-шиитов, исповедующих зейдитский мазхаб, одну из правых школ в исламе. Преимущественно они проживают на севере Йемена. По разным оценкам, их численность может достигать до трети населения страны (всего в Йемене проживает около 31 млн человек).

С начала 2015 года, после захвата столицы Йемена Саны и создания Революционного совета, является де-факто правящей организацией в Йемене. Группировка названа по имени ее основателя и бывшего руководителя Хусейна аль-Хуси, который был убит йеменской армией в сентябре 2004 года. Лидером стал его брат Абдель-Малик аль-Хуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051387-pentagon-obyavil-o-provedenii-operatsii-v-krasnom-more/

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