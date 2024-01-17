Иран сообщил об ударах по боевикам в Пакистане. Пакистанские власти заявили о гибели двух детей

Иран нанес удары по двум базам суннитской группировки «Джейш аль-Адль» на территории Пакистана, сообщили иранские государственные СМИ. Это произошло на следующий день после того, как Тегеран нанес удары по северу Ирака и Сирии. Пакистан заявил о гибели двух детей в результате ударов и пригрозил последствиями.

«Эти базы были поражены и уничтожены ракетами и беспилотниками», – сообщило агентство Mehr. Издание Nournews уточняет, что базы находились в пакистанской провинции Белуджистан на границе с Ираном.

Ранее иранские власти сообщали, что боевики «Джейш аль-Адль» совершали нападения на представителей иранских сил безопасности в приграничных районах. Тегеран считает группировку террористической.

Пакистанские власти назвали действия Ирана незаконными и заявили, что в результате ударов погибли двое детей и еще трое получили ранения. В МИД Пакистана был вызван временный поверенный в делах Ирана, которому выразили протест против «неспровоцированного нарушения воздушного пространства страны».

«В результате удара погибли двое ни в чем не повинных детей и были ранены три девочки. Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия», – говорится в заявлении министерства.

«Еще более тревожно, что этот незаконный акт произошел, несмотря на существование нескольких каналов связи между Пакистаном и Ираном. Пакистан всегда говорил, что терроризм – это общая угроза для всех стран региона, которая требует скоординированных действий. Подобные односторонние действия не соответствуют добрососедским отношениям и могут серьезно подорвать двустороннее доверие и уверенность», – добавили в ведомстве.

Накануне Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об уничтожении «шпионских центров и сборищ антииранских террористических групп в регионе».

По данным КСИР, один ракетный удар был нанесен по штабу израильской спецслужбы «Моссад» в курдском регионе Ирака, другой – по расположенной в Сирии инфраструктуре группировки «Исламское государств», признанной террористической и запрещенной во многих странах, в том числе в России.

США осудили удары, а в МИД Ирака был вызван посланник Ирана в Багдаде.