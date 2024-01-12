Кремль осудил удары США и Британии по территории Йемена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал позицию страны относительно ударов, которые нанесли войска США и Британии по территории Йемена, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Россия осуждает удары США и Великобритании по Йемену и считает их нелегитимными с точки зрения международного права, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы их осуждаем", - заявил Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать удары по Йемену.

Напомним, авиация и боевые корабли США и Великобритании в ночь на пятницу начали наносить удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене, которые, пользуясь поддержкой Ирана, в последнее время стали нападать на торговые суда в Красном море.

Еще в декабре прошлого года министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря. Причиной запуска операции в Пентагоне назвали нападения йеменских хуситов на торговые суда.

В начале января сообщалось, что военно-морские силы США уничтожили три судна хуситов, пытавшихся атаковать коммерческое судно. Члены экипажа были убиты, а четвертое судно хуситов покинуло район.

Стоимость нефти выросла после ночных ударов США и Британии по йеменским хуситам из-за опасений эскалации конфликта, что может помешать добыче и транспортировки во всем регионе.