Кремль осудил удары США и Британии по территории Йемена
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал позицию страны относительно ударов, которые нанесли войска США и Британии по территории Йемена, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Россия осуждает удары США и Великобритании по Йемену и считает их нелегитимными с точки зрения международного права, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Мы их осуждаем", - заявил Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать удары по Йемену.
Напомним, авиация и боевые корабли США и Великобритании в ночь на пятницу начали наносить удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене, которые, пользуясь поддержкой Ирана, в последнее время стали нападать на торговые суда в Красном море.
Еще в декабре прошлого года министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря. Причиной запуска операции в Пентагоне назвали нападения йеменских хуситов на торговые суда.
В начале января сообщалось, что военно-морские силы США уничтожили три судна хуситов, пытавшихся атаковать коммерческое судно. Члены экипажа были убиты, а четвертое судно хуситов покинуло район.
Стоимость нефти выросла после ночных ударов США и Британии по йеменским хуситам из-за опасений эскалации конфликта, что может помешать добыче и транспортировки во всем регионе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2055251-kreml-osudil-udary-ssha-i-britanii-po-territorii-yemena/