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Хуситы взяли в плен украинских моряков, заявил Зеленский

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в плену у йеменских хуситов находятся четверо украинцев, передает NUR.KZ со ссылкой на украинское издание УНИАН.

Соответствующее заявление Зеленский сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунаком в Киеве. 

"Потому что сейчас четверо наших моряков находятся в плену хуситов. И мы будем работать над их возвращением", - цитирует издание главу Украины.

Зеленский подчеркнул, что безопасность свободного судоходства в регионе Красного моря очень важна для Украины, поскольку она повлияла и на безопасность украинских граждан.

Напомним, сегодня стало известно, что авиация и боевые корабли США и Великобритании в ночь на пятницу начали наносить удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене, которые, пользуясь поддержкой Ирана, в последнее время стали нападать на торговые суда.

Перед этим, осенью прошлого года, после обострения ситуации на Ближнем Востоке йеменские хуситы заявили о намерении нападать на все израильские суда в Красном море. Всего, как сообщается, были совершены 26 нападений на коммерческие судоходные маршруты.

Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих, в Великобритании удары по Йемену назвали самообороной.

Отметим, после произошедшего цены на нефть выросли.

Между тем власти России осудили удары по территории Йемена – с соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2055298-husity-vzyali-v-plen-ukrainskih-moryakov-zayavil-zelenskiy/

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