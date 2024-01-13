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СМИ: США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена

Опубликовано:

Военный самолет взлетает с корабля ВМС США
Военный самолет. Фото: U.S. Central Command (CENTCOM)/Anadolu via Getty Images

В СМИ появилась информация о том, что американские и британские военные нанесли удар по городу Сана - столице Йемена. Первые удары по стране были нанесены в ночь на 12 января.

Йеменский телеканал Al Masirah одним из первых сообщил о новых авиаударах по столице.

Как пишет РИА Новости, источник в администрации города также заявил, что США и Великобритания нанесли новый удар по городу Сана.

По словам собеседника издания, снова нанесен удар по авиационной базе Ад-Длейми на севере йемнской столицы.

Телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника из администрации США сообщает о том, что американские военные действительно нанесли дополнительный удар по Йемену в субботу.

Отмечается, что удар был нанесен после того, как в пятницу поддерживаемые Ираном йеменские хутисты выпустили баллистическую ракету по международным судоходным путям. Удар был нанесен по единственной цели - радарному комплексу, используемому хутистами.

Ситуация в Йемене

Напомним, авиация и боевые корабли США и Великобритании в ночь на пятницу начали наносить удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене, которые, пользуясь поддержкой Ирана, в последнее время стали нападать на торговые суда в Красном море.

Еще в декабре прошлого года министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря. Причиной запуска операции в Пентагоне назвали нападения йеменских хуситов на торговые суда.

В начале января сообщалось, что военно-морские силы США уничтожили три судна хуситов, пытавшихся атаковать коммерческое судно. Члены экипажа были убиты, а четвертое судно хуситов покинуло район.

Стоимость нефти выросла после ночных ударов США и Британии по йеменским хуситам из-за опасений эскалации конфликта, что может помешать добыче и транспортировке во всем регионе.

Кремль осудил удары США и Великобритании по территории Йемена. Россия считает их нелегитимными с точки зрения международного права, заявил Дмитрий Песков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2055303-smi-ssha-i-britaniya-nanesli-novyy-aviaudar-po-stolitse-yemena/

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