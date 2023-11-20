Захват хуситами торгового судна в Красном море. Что известно, и как это связано с войной Израиля против ХАМАС

Власти Японии решительно осудили захват грузового судна Galaxy Leader в Красном море, совершенный в воскресенье йеменскими повстанцами-хуситами. Представитель японского правительства сообщил, что судном управляла компания Nippon Yusen.

Накануне повстанцы из движения «Ансар Аллах» подтвердили захват, как они полагают, «израильского судна» в ходе операции в Красном море. По их словам, судно было отогнано к йеменскому берегу.

Ранее хуситы объявили, что будут нападать на любые суда, имеющие хоть какое-то отношение к Израилю.

Израильские власти отрицают принадлежность Galaxy Leader еврейскому государству; также, по их словам, среди членов экипажа нет ни одного израильтянина.

Главный секретарь кабинета министров Японии заявил, что ведется работа по освобождению судна, на борту которого находится 22 человека.

«В настоящее время министерства и ведомства, включая министерство транспорта и министерство иностранных дел, собирают информацию и работают с соответствующими странами для скорейшего освобождения судна и его экипажа», — заявил главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Компания Nippon Yusen сообщила, что судно Galaxy Leader было захвачено у берегов Йемена на пути в Индию.

Предположительно, на борту судна находятся болгары и филиппинцы, граждан Японии среди членов экипажа нет.

Агентство Reuters сообщило, что судно Galaxy Leader принадлежит дочернему предприятию компании Ray Car Carriers, расположенной на острове Мэн, которая, в свою очередь является подразделением компании Ray Shipping, зарегистрированной в Тель-Авиве.

Компания Ambrey, занимающаяся вопросами безопасности на море, сообщила, что групповой владелец судна указан как Ray Car Carriers, материнская компания которого принадлежит израильскому бизнесмену Абраму «Рами» Унгару.

Согласно данным сервиса отслеживания судов Marine Traffic, Galaxy Leader застрахован Великобританией, принадлежит острову Мэн, управляется Грецией и ходит под багамским флагом.

После 18 ноября данные о положении судна не обновлялись, поскольку, по всей видимости, оно пыталось войти в Баб-эль-Мандебский пролив с отключенными системами слежения, а затем было захвачено хуситами.

Представитель хуситов Яхья аль-Сареа заявил, что судно привели в один из йеменских портов.

Другой представитель повстанцев, Мохаммед Абдулсалам (он также возглавляет делегацию группировки на мирных переговорах об окончании войны в Йемене) назвал захват судна «началом битвы на море».

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что судно «было захвачено под руководством Ирана йеменскими повстанцами-хуситами», а сам премьер назвал произошедшее «иранским нападением на международное судно».

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что обвинения Израиля несостоятельны и «являются проекцией, направленной на то, чтобы выйти из ситуации, в которой они оказались».

«Мы неоднократно заявляли, что группы сопротивления в регионе представляют свои страны, принимают решения и действуют, исходя из интересов своих стран, — сказал он. — Сионистский режим (эвфемизм, используемый в Иране по отношению к Государству Израиль — Би-би-си) не может смириться с тем, что потерпел крупное поражение в Палестине, и хочет найти оправдание своему поражению, обвиняя Исламскую Республику Иран».

После 7 октября, когда палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль из сектора Газа, Тегеран, который, по мнению стран Запада, в той или иной степени стоит за этой атакой, неоднократно грозил масштабированием конфликта. В начале ноября глава иранского МИД Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил, что интенсивность войны делает ее расширение неизбежным.

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран считает своим долгом поддерживать «группы сопротивления», но настаивает на том, что они «независимы в своих мнениях, решениях и действиях».

Член руководства ХАМАС Усама Хамдан заявил, что группировка приветствует захват Galaxy Leader.

Захват Galaxy Leader усиливает опасения, что обострение ситуации на Ближнем Востоке может привести к разрыву морских логистических маршрутов, отмечает эксперт агентства Bloomberg по вопросам судоходства и логистики Кеннет Ло.

«Некоторые судоходные компании могут принять решение обходить этот регион стороной по соображениям безопасности, что будет означать дополнительные расходы и временные задержки. Это может привести к изменениям глобальных цепочек поставок товаров, похожим на те, которые наблюдались во время пандемии», — отметил он.

По его мнению, этот инцидент свидетельствует о значительной эскалации напряженности во всем ближневосточном регионе.

Ранее хуситы обещали атаковать все суда, принадлежащие израильским компаниям или работающие под израильским флагом независимо от того, куда они и с каким грузом они направляются, и призвали все страны отозвать своих граждан, работающих в экипажах таких судов.

Они также призвали мусульманские страны, имеющие выход к морю, информировать их о появляющихся в поле зрения израильских судах.

Хуситы не раз заявляли, что совершают нападения на израильские объекты, в том числе в городе Эйлат на берегу Красного моря, в поддержку палестинцев в секторе Газа.

Ранее хуситы уже несколько раз запускали ракеты и беспилотники в сторону Израиля. Все они были сбиты израильскими ПВО или военными кораблями ВМС США в Красном море, последний раз — в минувшую среду, когда американский эсминец USS Thomas Hudner сбил направлявшийся в его сторону беспилотник