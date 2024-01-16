Иран атаковал ракетами консульство США в Ираке и позиции ИГИЛ в Сирии (видео)
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Иран нанес ракетные удары по консульству и военной базе Соединенных Штатов Америки в Ираке, а также атаковал позиции ИГИЛ (движение запрещено в Казахстане) в Сирии.
РБК, ссылаясь на арабоязычное издание Mehr, сообщает, что консульство США в иракском городе Эрбиль попало под обстрел баллистическими ракетами со стороны Ирана. Есть погибшие.
Корпус стражей Исламской революции - элитные части вооруженных сил Ирана - уже взял на себя ответственность за удары.
"В ответ на недавние террористические преступления враги исламского Ирана, штаб-квартира шпионов была атакована баллистическими ракетами КСИР и уничтожена", - говорится в сообщении иранских военных.
По их словам, иранские военнослужащие нанесли удары не только по консульству, но и по американским военным базам.
Американское издание ABC News, ссылаясь на Региональный совет безопасности Курдистана, сообщает, что в результате нападения четыре человека погибли и шестеро получили ранения.
При этом, по данным иракских служб безопасности, в результате атаки американские военнослужащие и дипломаты не пострадали.
Правительство Ирака сегодня проведет совещание по вопросам безопасности. Главный вопрос совещания, как пишут иракские СМИ, - нарушение Ираном иракской территории и несоблюдение Ираном соглашения о безопасности между двумя странами.
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон назвала атаки иранских военных "безрассудными и неточными ударами", пишет РИА Новости.
"Мы ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал. Мы находимся в контакте с высокопоставленными иракскими чиновниками, а также с должностными лицами Курдистана", - сказала Уотсон.
По ее словам, США продолжат оценивать произошедшее, однако первичная оценка Вашингтона заключается в том, что речь идет о "безрассудной и неточной серии ударов" со стороны Ирана.
"США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака", - указала представительница Белого дома.
Между тем, как сообщает Al Jazeera, ссылаясь на государственные СМИ Ирана, Корпус стражей Исламской революции заявил также, что ракетные удары были нанесены и по позициям ИГИЛ (организация запрещены в Казахстане) в Сирии.
"Гвардия выявила и уничтожила места сбора командиров и ключевых элементов ИГ с помощью серии баллистических ракет в ответ на недавние террористические зверства в Иране", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за взрывы в иранском городе Керман на мероприятии памяти убитого Касема Сулеймани. В результате взрывов погибли около 100 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2055672-iran-atakoval-raketami-konsulstvo-ssha-v-irake-i-pozitsii-igil-v-sirii/