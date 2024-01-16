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Иран атаковал ракетами консульство США в Ираке и позиции ИГИЛ в Сирии (видео)

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Флаг Ирана
Флаг Ирана. Иллюстративное фото: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

Иран нанес ракетные удары по консульству и военной базе Соединенных Штатов Америки в Ираке, а также атаковал позиции ИГИЛ (движение запрещено в Казахстане) в Сирии.

РБК, ссылаясь на арабоязычное издание Mehr, сообщает, что консульство США в иракском городе Эрбиль попало под обстрел баллистическими ракетами со стороны Ирана. Есть погибшие.

Корпус стражей Исламской революции - элитные части вооруженных сил Ирана - уже взял на себя ответственность за удары.

"В ответ на недавние террористические преступления враги исламского Ирана, штаб-квартира шпионов была атакована баллистическими ракетами КСИР и уничтожена", - говорится в сообщении иранских военных.

По их словам, иранские военнослужащие нанесли удары не только по консульству, но и по американским военным базам.

Американское издание ABC News, ссылаясь на Региональный совет безопасности Курдистана, сообщает, что в результате нападения четыре человека погибли и шестеро получили ранения.

При этом, по данным иракских служб безопасности, в результате атаки американские военнослужащие и дипломаты не пострадали.

Правительство Ирака сегодня проведет совещание по вопросам безопасности. Главный вопрос совещания, как пишут иракские СМИ, - нарушение Ираном иракской территории и несоблюдение Ираном соглашения о безопасности между двумя странами.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон назвала атаки иранских военных "безрассудными и неточными ударами", пишет РИА Новости.

"Мы ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал. Мы находимся в контакте с высокопоставленными иракскими чиновниками, а также с должностными лицами Курдистана", - сказала Уотсон.

По ее словам, США продолжат оценивать произошедшее, однако первичная оценка Вашингтона заключается в том, что речь идет о "безрассудной и неточной серии ударов" со стороны Ирана.

"США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака", - указала представительница Белого дома.

Между тем, как сообщает Al Jazeera, ссылаясь на государственные СМИ Ирана, Корпус стражей Исламской революции заявил также, что ракетные удары были нанесены и по позициям ИГИЛ (организация запрещены в Казахстане) в Сирии.

"Гвардия выявила и уничтожила места сбора командиров и ключевых элементов ИГ с помощью серии баллистических ракет в ответ на недавние террористические зверства в Иране", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за взрывы в иранском городе Керман на мероприятии памяти убитого Касема Сулеймани. В результате взрывов погибли около 100 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2055672-iran-atakoval-raketami-konsulstvo-ssha-v-irake-i-pozitsii-igil-v-sirii/

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