Ситуация на Ближнем Востоке: казахстанским авиакомпаниям рекомендовали не летать над Йеменом

Казахстанским авиакомпаниям рекомендовали не летать над Йеменом в связи со сложившейся в этой стране ситуацией, передает NUR.KZ со ссылкой на Авиационную администрацию РК.

"В связи с событиями в Йемене Департаментом авиационной безопасности ААК проведена оценка степени угрозы и управления рисками в области авиационной безопасности для деятельности гражданской авиации.

На основании результатов проведенной оценки Авиационной администрацией направлены соответствующие рекомендации авиакомпаниям Казахстана о неосуществлении полетов воздушных судов над воздушным пространством Йемена", – говорится в сообщении Авиационной администрации РК.

Как сообщала Русская служба Би-би-си, авиация и боевые корабли США и Великобритании в ночь на пятницу начали наносить удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене, которые, пользуясь поддержкой Ирана, в последнее время стали нападать на торговые суда.

Перед этим, осенью прошлого года, после обострения ситуации на Ближнем Востоке йеменские хуситы заявили о намерении нападать на все израильские суда в Красном море. Всего, как сообщается, были совершены 26 нападений на коммерческие судоходные маршруты.

Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих, в Великобритании удары по Йемену назвали самообороной.

После начала этого события цены на нефть выросли.

Удары по территории Йемена осудили российские власти – с соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.