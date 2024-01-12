Цены на нефть отреагировали на удары США по Йемену

Стоимость нефти выросла после ночных ударов США и Британии по йеменским хуситам из-за опасений эскалации конфликта, что может помешать добыче и транспортировки во всем регионе.

По состоянию на 14:10 по времени Астаны цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE поднялась на 2,27% до 79,17 доллара за баррель.

"Стоимость нефти марки Brent выросла на 2,5%, превысив 79 долларовза баррель, на фоне ударов американских и британских войск по базам хуситов в Йемене после их атак на корабли в Красном море", – пишет Bloomberg.

Кроме того, как сообщает агентство, новости об авиаударах также подтолкнули к росту золото и акции азиатских судоходных компаний.

CNBC передает, что фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate поднялись на 2,4% до 73,75 доллара за баррель.

Напомним, что осенью после обострения ситуации на Ближнем Востоке йеменские хуситы заявили о намерении нападать на все израильские суда в Красном море.

19 ноября они взяли на абордаж судно Galaxy Leader в Красном море, следовавшее под флагом Багамских островов. На момент захвата судно было сдано в аренду японской компании. Компания Ambrey, занимающаяся вопросами безопасности на море, сообщила, что "групповой владелец судна указан как Ray Car Carriers", материнская компания которого принадлежит израильскому бизнесмену Абрахаму "Рами" Унгару.

В декабре СМИ писали, что мировая торговля находится под угрозой из-за атак повстанцев-хуситов на торговые суда в Красном море. На данный канал приходится 12% мировой торговли.

А 19 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря. Тогда сообщалось, что, помимо США, в операции будет участвовать ряд других государств, включая Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Испанию и Сейшельские острова.

Позже аналитики предупредили, что нападения на коммерческие суда в Красном море могут привести к росту цен на нефть и другие товары.

В начале января стало известно, что военно-морские силы США уничтожили "малые суда" хуситов, которые пытались захватить контейнеровоз в Красном море.

На этой неделе военно-морские силы Великобритании и США отразили крупнейшую атаку хуситов в Красном море. Силы двух стран сбили более 20 беспилотников и ракет, выпущенные с территории Йемена по морским торговым путям.

И в ночь на пятницу, 12 января, авиация и боевые корабли США и Великобритании начали наносить удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене, которые, пользуясь поддержкой Ирана, в последнее время стали нападать на торговые суда в Красном море.