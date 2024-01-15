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Пентагон опроверг сообщения о новых ударах по Йемену

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Здание Пентагона
Пентагон. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах Америки опровергли информацию о том, что 14 января силы США и возглавляемой ими коалиции нанесли новые удары по позициям хуситов, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

В воскресенье, 14 января, арабоязычные СМИ, ссылаясь на хуситов, писали, что удару со стороны США и Великобритании подверглись портовый город Ходейда на западе Йемена и район Аль-Лахия, к северу от Ходейды.

Однако источники в Пентагоне опровергли эту информацию, заявив, что 14 января силы США и международной коалиции для проведения против хуситов операции Prosperity Guardian ("Страж процветания") не наносили никаких ударов.

Издание отмечает, что в коалицию против хуситов входят Австралия, Бахрейн, Канада, Нидерланды, Дания, Германия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Напомним, первые удары по военным объектам хуситов в Йемене были нанесены совместными силами США и Великобритании в ночь на 12 января.

В США сообщали, что в результате ударов было поражено более 60 объектов, включая радары, системы ПВО, склады и стартовые позиции беспилотников и ракет.

По данным западных СМИ, в результате авиаударов были повреждены или уничтожены до 90% целей, однако хуситы все еще сохраняют значительный военный потенциал — около 70% своих возможностей атаковать ракетами и беспилотниками корабли в Красном море.

Между тем хуситы пригрозили нападением на американские и британские базы на Ближнем Востоке, если удары продолжатся. Они утверждают, что их целями являются только израильские корабли.

Добавим, что в субботу СМИ писали, что США и Великобритания нанесли новые удары по Сане - столице Йемена. Официального подтверждения этой информации не было.

Ситуация в Йемене

Напомним, авиация и боевые корабли США и Великобритании в ночь на пятницу начали наносить удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене, которые, пользуясь поддержкой Ирана, в последнее время стали нападать на торговые суда в Красном море.

Еще в декабре прошлого года министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря. Причиной запуска операции в Пентагоне назвали нападения йеменских хуситов на торговые суда.

В начале января сообщалось, что военно-морские силы США уничтожили три судна хуситов, пытавшихся атаковать коммерческое судно. Члены экипажа были убиты, а четвертое судно хуситов покинуло район.

Стоимость нефти выросла после ночных ударов США и Британии по йеменским хуситам из-за опасений эскалации конфликта, что может помешать добыче и транспортировке во всем регионе.

Кремль осудил удары США и Великобритании по территории Йемена. Россия считает их нелегитимными с точки зрения международного права, заявил Дмитрий Песков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2055418-pentagon-oproverg-soobscheniya-o-novyh-udarah-po-yemenu/

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