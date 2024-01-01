Вертолеты ВМС США потопили катера хуситов в Красном море после попытки захвата торгового судна

Военно-морские силы США уничтожили "малые суда" хуситов, которые пытались захватить контейнеровоз в Красном море.

Четыре судна, пришедшие из районов Йемена, контролируемых хуситами, обстреляли судно Maersk Hangzhou и подошли к нему на расстояние нескольких метров, сообщили американские военные.

Вертолеты с находящихся неподалеку военных кораблей США отреагировали на сигнал бедствия и после обстрела потопили три из них "в порядке самообороны".

Члены экипажа были убиты, а четвертое судно покинуло район.

Хуситы атакуют корабли в Красном море с ноября. Группировка объявила, что будет атаковать все суда, связанные с Израилем, в ответ на военные действия в Газе.

Как сообщило Центральное командование США (Centcom), контейнеровоз Maersk Hangzhou зарегистрирован в Сингапуре, а управляется и принадлежит датской фирме.

Нападение произошло около 06:30 по йеменскому времени (03:30 GMT). Катера хуситов подошли к контейнеровозу на расстояние около 20 метров и пытались высадиться на судно. Экипаж судна подал сигнал бедствия, охрана открыла ответный огонь.

Вертолеты с авианосца USS Eisenhower и эсминца USS Gravely, находившихся неподалеку, отреагировали на призыв о помощи. Когда они прибыли к месту нападения и обратились к экипажам атакующих судов через громкоговорители, их обстреляли.

Хуситы атакуют корабли в Красном море с ноября. Группировка объявила, что будет атаковать все суда, связанные с Израилем, в ответ на военные действия в Газе.

Как сообщило Центральное командование США (Centcom), контейнеровоз Maersk Hangzhou зарегистрирован в Сингапуре, а управляется и принадлежит датской фирме.

Нападение произошло около 06:30 по йеменскому времени (03:30 GMT). Катера хуситов подошли к контейнеровозу на расстояние около 20 метров и пытались высадиться на судно. Экипаж судна подал сигнал бедствия, охрана открыла ответный огонь.

Вертолеты с авианосца USS Eisenhower и эсминца USS Gravely, находившихся неподалеку, отреагировали на призыв о помощи. Когда они прибыли к месту нападения и обратились к экипажам атакующих судов через громкоговорители, их обстреляли.

Кроме того, подразделение Минобороны Великобритании United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) сообщило об инциденте в Красном море примерно в 55 морских милях (101 км) к юго-западу от йеменского порта Ходейда.

В заявлении UKMTO говорится, что неопознанное судно сообщило о «громком взрыве, сопровождавшемся вспышкой в носовой части судна», и нескольких взрывах.

Повреждений не зафиксировано, члены экипажа не пострадали, а судно ушло из района в близлежащий порт, говорится в заявлении.

Участившиеся в течение последних недель нападения хуситов вынудили многие судоходные компании, включая Maersk, перенаправить свои суда в обход Красного моря.

Чтобы добраться до Суэцкого канала в Египте, который соединяет Средиземное и Красное моря, суда должны пройти через узкий Баб-эль-Мандабский пролив, расположенный недалеко от контролируемых хуситами районов Йемена.

После атак хуситов США начали операцию Prosperity Guardian, организовав международную коалицию по защите судоходства в регионе.

В интервью агентству Associated Press вице-адмирал ВМС США Брэд Купер заявил, что хуситы, похоже, не собираются прекращать нападения, несмотря на появление в районе морской оперативной группы.

По его словам, с момента начала операции через Красное море прошло 1200 коммерческих судов, и до минувшей субботы ни одно из них не пострадало от ударов беспилотников или ракет.

На прошлой неделе компания Maersk заявила, что готовится возобновить рейсы через Красное море, но после инцидента с Maersk Hangzhou снова приостановила рейсы по этому маршруту на 48 часов.