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Есть ли среди погибших и пострадавших в Йемене казахстанцы, ответили в МИД

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Йемен
Йемен. Фото: Mohammed Hamoud/Anadolu via Getty Images

На брифинге в МИД официальный представитель Айбек Смадияров сообщил, имеются ли у министерства данные о нахождении казахстанцев в Йемене, передает корреспондент NUR.KZ.

"На консульском учете в Йемене не состоят казахстанцы – данных о раненых и убитых нет", – сообщил Айбек Смадияров.

Напомним, казахстанским авиакомпаниям рекомендовали не летать над Йеменом в связи со сложившейся в этой стране ситуацией.

Ситуация в Йемене

Еще в декабре прошлого года министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря. Причиной запуска операции в Пентагоне назвали нападения йеменских хуситов на торговые суда.

В начале января сообщалось, что военно-морские силы США уничтожили три судна хуситов, пытавшихся атаковать коммерческое судно. Члены экипажа были убиты, а четвертое судно хуситов покинуло район.

А в ночь на 12 января авиация и боевые корабли США и Великобритании начали наносить удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене, которые, пользуясь поддержкой Ирана, в последнее время стали нападать на торговые суда в Красном море.

Стоимость нефти выросла после ночных ударов США и Британии по йеменским хуситам из-за опасений эскалации конфликта, что может помешать добыче и транспортировке во всем регионе.

Кремль осудил удары США и Великобритании по территории Йемена. Россия считает их нелегитимными с точки зрения международного права, заявил Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в плену у йеменских хуситов находятся четверо украинцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2055604-est-li-sredi-pogibshih-i-postradavshih-v-yemene-kazahstantsy-otvetili-v-mid/

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