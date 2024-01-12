США и Британия начали наносить удары по йеменским хуситам

Авиация и боевые корабли США и Великобритании в ночь на пятницу начали наносить удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене, которые, пользуясь поддержкой Ирана, в последнее время стали нападать на торговые суда в Красном море.

Как сообщает ближневосточная пресса, удары нанесены, в частности, по целям в портовом городе Ходейда и в международном аэропорту столицы Йемена Саны.

Международные издания пишут, ссылаясь на американские и британские источники, что целями являются военные базы хуситов и склады оружия, в частности, беспилотников-камикадзе.

С заявлениями по поводу ударов выступили одновременно президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Байден сказал, что эти удары стали ответом на атаки хуситов на торговые суда в Красном море, и что США с союзниками без колебаний нанесут новые удары, если они понадобятся.

По словам собеседников агентства Reuters в администрации США, удары наносятся авиацией, а также кораблями и подводной лодкой.

У США в регионе, помимо баз на территории нескольких стран, находится авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower, у британцев - три эсминца.

Как сообщает корреспондент Би-би-си, четыре британских истребителя Typhoon, участвовавших в налете на хуситов, вылетели с базы на Кипре.

CNN сообщает со ссылкой на анонимного представителя властей США, что удары наносятся в том числе и крылатыми ракетами Tomahawk.

По словам собеседника CNN, удары нанесены более чем по дюжине объектов, которые могли использоваться при планировании и осуществлении нападений на торговые суда. Это радары, склады дронов и баллистических и крылатых ракет, а также пусковые площадки.

В последние часы администрация президента США известила о готовящихся ударах Конгресс, а премьер-министр Великобритании Риши Сунак в четверг вечером провел совещание с членами правительства и брифинг с членами теневого кабинета, в ходе которого шла речь о предстоящем ударе по хуситам.

Хуситы в последние часы перед ударами делали воинственные заявления.

«Все угрозы американцев и британцев нас не испугали и не испугают, и не заставят нас отказаться от исполнения нашего долга — поддержки наших братьев в Газе, — написал в соцсетях один из членов руководства хуситов Абдулкадер аль-Мортада. — Они, скорее, укрепят нашу веру и нашу уверенность в правильности нашей позиции и правоте нашего дела».

9 января хуситы попытались нанести удар по кораблям союзников в Красном море, запустив сразу более 20 крылатых и баллистических ракет и беспилотников. Все они были сбиты американскими и британскими кораблями и самолетами.

Это был уже 27-й удар хуситов по военным кораблям и торговым судам с 19 ноября. После него Лондон и Вашингтон объявили, что не исключают возможность нанесения ответного удара.

Хуситы контролируют северо-западные провинции Йемена общей площадью около 150 тыс. кв.км, включая столицу Сану.

Удар по хуситам — дилемма для Запада

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, США, Великобритания и их союзники стояли перед лицом трудного выбора: наносить ли удар по повстанцам-хуситам в Йемене.

С одной стороны, Запад проявил бы слабость, если ничего не предпринял бы, особенно после многочисленных предупреждений хуситам.

С другой стороны, есть риск, что в глазах Ближнего Востока Запад, решившись на такой удар, окончательно встанет на сторону Израиля в его конфликте с ХАМАС.

И тогда государства этого региона могут столкнуться с тем, что и без того высокая напряженность там выйдет на потенциально новый, опасный уровень.