Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

США и Британия начали наносить удары по йеменским хуситам

Опубликовано:

HMS Diamond и авианосец США USS Dwight D. Eisenhower
HMS Diamond и авианосец США USS Dwight D. Eisenhower. Фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

Авиация и боевые корабли США и Великобритании в ночь на пятницу начали наносить удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене, которые, пользуясь поддержкой Ирана, в последнее время стали нападать на торговые суда в Красном море.

Как сообщает ближневосточная пресса, удары нанесены, в частности, по целям в портовом городе Ходейда и в международном аэропорту столицы Йемена Саны.

Международные издания пишут, ссылаясь на американские и британские источники, что целями являются военные базы хуситов и склады оружия, в частности, беспилотников-камикадзе.

С заявлениями по поводу ударов выступили одновременно президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Байден сказал, что эти удары стали ответом на атаки хуситов на торговые суда в Красном море, и что США с союзниками без колебаний нанесут новые удары, если они понадобятся.

По словам собеседников агентства Reuters в администрации США, удары наносятся авиацией, а также кораблями и подводной лодкой.

У США в регионе, помимо баз на территории нескольких стран, находится авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower, у британцев - три эсминца.

Как сообщает корреспондент Би-би-си, четыре британских истребителя Typhoon, участвовавших в налете на хуситов, вылетели с базы на Кипре.

CNN сообщает со ссылкой на анонимного представителя властей США, что удары наносятся в том числе и крылатыми ракетами Tomahawk.

По словам собеседника CNN, удары нанесены более чем по дюжине объектов, которые могли использоваться при планировании и осуществлении нападений на торговые суда. Это радары, склады дронов и баллистических и крылатых ракет, а также пусковые площадки.

В последние часы администрация президента США известила о готовящихся ударах Конгресс, а премьер-министр Великобритании Риши Сунак в четверг вечером провел совещание с членами правительства и брифинг с членами теневого кабинета, в ходе которого шла речь о предстоящем ударе по хуситам.

Хуситы в последние часы перед ударами делали воинственные заявления.

«Все угрозы американцев и британцев нас не испугали и не испугают, и не заставят нас отказаться от исполнения нашего долга — поддержки наших братьев в Газе, — написал в соцсетях один из членов руководства хуситов Абдулкадер аль-Мортада. — Они, скорее, укрепят нашу веру и нашу уверенность в правильности нашей позиции и правоте нашего дела».

9 января хуситы попытались нанести удар по кораблям союзников в Красном море, запустив сразу более 20 крылатых и баллистических ракет и беспилотников. Все они были сбиты американскими и британскими кораблями и самолетами.

Это был уже 27-й удар хуситов по военным кораблям и торговым судам с 19 ноября. После него Лондон и Вашингтон объявили, что не исключают возможность нанесения ответного удара.

Хуситы контролируют северо-западные провинции Йемена общей площадью около 150 тыс. кв.км, включая столицу Сану.

Удар по хуситам — дилемма для Запада

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, США, Великобритания и их союзники стояли перед лицом трудного выбора: наносить ли удар по повстанцам-хуситам в Йемене.

С одной стороны, Запад проявил бы слабость, если ничего не предпринял бы, особенно после многочисленных предупреждений хуситам.

С другой стороны, есть риск, что в глазах Ближнего Востока Запад, решившись на такой удар, окончательно встанет на сторону Израиля в его конфликте с ХАМАС.

И тогда государства этого региона могут столкнуться с тем, что и без того высокая напряженность там выйдет на потенциально новый, опасный уровень.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2055109-ssha-i-britaniya-nachali-nanosit-udary-po-yemenskim-husitam/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Новый год в Центральной России без тепла и электричества: лед, темнота и потоп «Мы пришли вас вызволять». Как украинцы пропадают в российских колониях «Троицу» снова выставили в храме Христа Спасителя без климатической капсулы
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.