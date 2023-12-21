Си Цзиньпин лично пообещал Байдену воссоединить Тайвань с КНР, заявили чиновники США

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал президенту США Джо Байдену, что воссоединит Тайвань с материковым Китаем, такое заявление сделали трое американских чиновников, пишет NBC.

Разговор лидеров КНР и США состоялся во время недавнего саммита АТЭС в Сан-Франциско.

Источники издания заявили, что Си прямо сказал Байдену во время групповой встречи, на которой присутствовали дюжина американских и китайских чиновников, что Китай предпочитает захватить Тайвань мирным путем, а не силой.

По словам двух действующих и одного бывшего чиновника, проинформированных о встрече, китайская сторона также предложила Байдену выступить с заявлением о поддержке Китая в стремлении к мирному объединению с Тайванем, а также выступить против его независимости. Белый дом, по словам чиновников, отклонил предложение.

Как сообщает NBC, представитель Совета национальной безопасности отказался от комментариев по этому поводу.

Ситуация с Тайванем

2 августа 2022 года экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань с визитом. Пекин изначально выражал протест ее прибытию на остров и грозил ответными мерами. Сама же Пелоси заявила, что ее визит не противоречит политике США в отношении Китая.

Политик встретилась с главой крупнейшего производителя чипов на Тайване, а также провела встречу с главой острова Цай Инвэнь. Китай же, в свою очередь, привел свою армию в состояние боеготовности и провел масштабные военные учения в шести регионах вокруг Тайваня.

Кроме того, в день визита Пелоси 21 военный самолет ВВС Китая вошел в опознавательную зону ПВО острова. В Пекине заявили, что воссоединение КНР с Тайванем - историческая неизбежность.

3 августа Нэнси Пелоси покинула остров. Китай пригрозил Тайваню долгосрочными и жесткими мерами и вновь начал масштабные учения вокруг острова.

Тогда ВС Тайваня в ответ на действия КНР решили провести собственные военные учения. А в конце августа прошлого года впервые открыли огонь в сторону китайского дрона.

Весной этого года Тайвань сообщил о присутствии военных самолетов и кораблей Китая вокруг острова.