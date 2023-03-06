Тайвань сообщил о присутствии военных самолетов и кораблей Китая вокруг острова

Армия Тайваня. Иллюстративное фото: Annabelle Chih/GeАрмия Тайваняtty Images

Министерство обороны Тайваня сообщило, что сегодня утром зафиксировало вокруг острова очередное присутствие самолетов и кораблей армии Китая. По данным ведомства, присутствие китайских военных фиксируется вокруг острова ежедневно.

Например, сегодня, 6 марта, к 06:00 часам утра по местному времени Тайвань снова заметил присутствие самолетов и нескольких кораблей Народно-освободительной армии Китая.

"Сегодня к 6 часам утра (04:00 по времени Астаны) были обнаружены 10 самолетов НОАК и 4 корабля ВМС НОАК вокруг Тайваня. Вооруженные силы Минобороны Тайваня отслеживали ситуацию и поставили задачу самолетам гражданского авиапатруля, кораблям ВМС и ракетным системам наземного базирования отреагировать на эти действия", – гласит сообщение в официальном Twitter-аккаунте Минобороны Тайваня.

Отмечается, что два из обнаруженных самолетов вошли в юго-западную часть опознавательной зоны противовоздушной обороны Тайваня.

Кроме того, в субботу, 4 марта, Минобороны Тайваня сообщило о 24 самолетах и 4 кораблей ВМС НОАК вблизи острова. 12 из обнаруженных самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в юго-западную часть опознавательной зоны ПВО Тайваня.

5 марта были обнаружены 13 самолетов и 3 корабля ВМС НОАК вокруг Тайваня. Однако в этот раз никаких следов пересечения самолетами срединной линии Тайваньского пролива.

Что такое срединная линия?

Срединная линия – условная морская и воздушная граница, проведенная по середине Тайваньского пролива, и разделяющая материковый Китай и Тайвань. Провести ее предложил генерал ВВС США Бенджамин О. Дэвис-младший в 1955 году для того, чтобы держать военные самолеты обеих сторон на безопасном расстоянии, в целях предотвращения конфликтов, пишет Japan Times.

И КНР, и Тайвань придерживались линии, но ситуация поменялась в сентябре 2020 года – МИД Китая заявил, что больше не существует такой вещи, как срединная линия.

Визит Пелоси на Тайвань в 2022 году

2 августа 2022 года экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань с визитом. Пекин изначально выражал протест ее прибытию на остров и грозил ответными мерами. Сама же Пелоси заявила, что ее визит не противоречит политике США в отношении Китая.

Политик встретилась с главой крупнейшего производителя чипов на Тайване, а также провела встречу с главой острова Цай Инвэнь. Китай же, в свою очередь, привел свою армию в состояние боеготовности и провел масштабные военные учения в шести регионах вокруг Тайваня.

Кроме того, в день визита Пелоси 21 военный самолет ВВС Китая вошел в опознавательную зону ПВО острова. В Пекине заявили, что воссоединение КНР с Тайванем – историческая неизбежность.

3 августа Нэнси Пелоси покинула остров. Китай пригрозил Тайваню долгосрочными и жесткими мерами и вновь начал масштабные учения вокруг острова.

Тогда ВС Тайваня в ответ на действия КНР решили провести собственные военные учения. А в конце августа прошлого года впервые открыли огонь в сторону китайского дрона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011884-tayvan-soobschil-o-prisutstvii-voennyh-samoletov-i-korabley-kitaya-vokrug-ostrova/