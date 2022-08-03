Китай пригрозил Тайваню "долгосрочными и жесткими" мерами из-за визита Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images

Китайское правительство пригрозило Тайваню принятием "долгосрочных и жестких" мер из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает The Washington Post.

С такими же заявлениями выступили китайские государственные СМИ. А глава МИД Китая Ван И назвал визит Пелоси на Тайвань "опасным и глупым".

Проправительственная газета КНР "Жэнминь жибао" на первой полосе опубликовало статью с критикой в адрес правительства США.

По их словам, в Вашингтоне должны были препятствовать визиту спикера в Тайбэй, чтобы не нарушать политику "единого Китая".

"Правительство США было обязано предотвратить ее поездку. Но говорят одно, а делают другое", - говорилось в статье.

Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа. А на следующий день, 3 августа, провела встречу с лидером правящей партии Цай Инвэнь. Спикер также заявила, что Штаты заключат торговое соглашение с Тайванем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981577-kitay-prigrozil-tayvanyu-dolgosrochnymi-i-zhestkimi-merami-iz-za-vizita-pelosi/