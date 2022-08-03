Китай пригрозил Тайваню "долгосрочными и жесткими" мерами из-за визита Пелоси
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Китайское правительство пригрозило Тайваню принятием "долгосрочных и жестких" мер из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает The Washington Post.
С такими же заявлениями выступили китайские государственные СМИ. А глава МИД Китая Ван И назвал визит Пелоси на Тайвань "опасным и глупым".
Проправительственная газета КНР "Жэнминь жибао" на первой полосе опубликовало статью с критикой в адрес правительства США.
По их словам, в Вашингтоне должны были препятствовать визиту спикера в Тайбэй, чтобы не нарушать политику "единого Китая".
"Правительство США было обязано предотвратить ее поездку. Но говорят одно, а делают другое", - говорилось в статье.
Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа. А на следующий день, 3 августа, провела встречу с лидером правящей партии Цай Инвэнь. Спикер также заявила, что Штаты заключат торговое соглашение с Тайванем.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981577-kitay-prigrozil-tayvanyu-dolgosrochnymi-i-zhestkimi-merami-iz-za-vizita-pelosi/