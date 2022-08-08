ВС Тайваня вслед за Китаем решили провести собственные военные учения
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Вооруженные силы Тайваня решили провести собственные учения на фоне действий Китая в Тайваньском проливе, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное информационное агентство острова (CNA).
Учения пройдут на этой неделе во вторник и в четверг.
"Девятого и одиннадцатого числа [августа] в районе морского порта Фэнган в уезде Пиндун пройдут учения по стрельбе из тяжелой артиллерии", - сообщил источник в тайванських ВС.
Кроме того, 5 сентября Тайвань проведет ежегодные учения в уезде Пиндун.
Напомним, в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай начал масштабные военные учения в Тайваньском проливе. Они стартовали 4 августа и должны были завершиться 7 августа. Но Минобороны КНР решило их продлить минимум на сутки.
Также Китай до 8 сентября закрыл часть акватории Бохайского залива для проведения военных учений.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982251-vs-tayvanya-vsled-za-kitaem-reshili-provesti-sobstvennye-voennye-ucheniya/