ВС Тайваня вслед за Китаем решили провести собственные военные учения

Солдаты ВМС Тайваня на военном корабле. Иллюстративное фото: Annabelle Chih/Getty Images

Вооруженные силы Тайваня решили провести собственные учения на фоне действий Китая в Тайваньском проливе, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное информационное агентство острова (CNA).

Учения пройдут на этой неделе во вторник и в четверг.

"Девятого и одиннадцатого числа [августа] в районе морского порта Фэнган в уезде Пиндун пройдут учения по стрельбе из тяжелой артиллерии", - сообщил источник в тайванських ВС.

Кроме того, 5 сентября Тайвань проведет ежегодные учения в уезде Пиндун.

Напомним, в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай начал масштабные военные учения в Тайваньском проливе. Они стартовали 4 августа и должны были завершиться 7 августа. Но Минобороны КНР решило их продлить минимум на сутки.

Также Китай до 8 сентября закрыл часть акватории Бохайского залива для проведения военных учений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982251-vs-tayvanya-vsled-za-kitaem-reshili-provesti-sobstvennye-voennye-ucheniya/