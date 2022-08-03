Глава МИД КНР назвал воссоединение с Тайванем исторической неизбежностью

Ван И. Фото: Russian Foreign Ministry/TASS/Getty Images

Глава МИД Китая Ван И заявил, что полное воссоединение КНР с Тайванем является исторической неизбежностью, передает РИА Новости со ссылкой на заявление китайского МИД.

"Осуществление полного национального воссоединения является общей тенденцией и исторической неизбежностью", - гласит заявление Вана И.

Он посоветовал не препятствовать плану Китая о воссоединении. И усилия США в отношении независимости острова окажутся в итоге напрасными, заявил глава МИД Китая. По его словам, также безуспешными являются попытки Штатов использовать Тайвань для сдерживания развития Китая.

Тем временем в Тайбэе уже началась встреча Пелоси с главой Тайваня Цай Инвэнь.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа. Китай изначально выражал протест против ее визита на остров. При этом сама политик заявила, что ее прибытие на Тайвань никак не противоречит политике, которые ведут США в отношении Китая.

В ответ на визит Пелоси Китай решил провести масштабные военные учения, а армия КНР была приведена в состояние повышенной боеготовности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981474-glava-mid-knr-nazval-vossoedinenie-s-tayvanem-istoricheskoy-neizbezhnostyu/