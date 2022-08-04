Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня в ответ на визит Пелоси

Тайбэй, Тайвань. Иллюстративное фото: Pixabay

Китай начал масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) стартовали сегодня, 4 августа, в 12:00 по местному времени (10:00 часов по Нур-Султану). Будут длиться до 7 августа 12:00 часов по местному времени в шести районах в акватории вокруг Тайваня.

Китай заранее выпустил предупреждение для самолетов и судов, чтобы те не заходили в воздушное пространство и акваторию, которые будут задействованы в учениях.

Визит Пелоси на Тайвань вызвал негативную реакцию со стороны Китая. КНР обвинила США в нарушении суверенитета страны и пренебрежением политики "единого Китая". А Тайваню китайская сторона пригрозила "долгосрочными и жесткими" мерами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981705-kitay-nachal-masshtabnye-ucheniya-vokrug-tayvanya-v-otvet-na-vizit-pelosi/