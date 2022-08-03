Washington Post: Пелоси встретится с главой крупнейшего производителя чипов на Тайване

Нэнси Пелоси. Фото: Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси встретится с главой Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) во время визита на Тайвань, передает Washington Post со ссылкой на источники.

Встреча Пелоси с Марком Лю состоится 3 августа. Они обсудят недавно принятый в Штатах закон, который предусматривает выделение 52 млрд долларов федеральных субсидий отечественным заводам по производству полупроводников.

Известно, что сейчас TSMC строит одну из своих фабрик в американской Аризоне и рассматривает возможность дальнейшего расширения.

Чипы, который производит TSMC, - "мозг", что питает всю современную электронику. В течение последних двух лет мировая индустрия претерпевает их нехватку из-за стремительно растущего на них спроса и дорогостоящего производства компонентов.

Сейчас многие страны ищут новые производственные площадки по всему миру.

Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа, тогда как ранее Китай выступал против ее прибытия на остров. После этого она заявила, что ее визит не противоречит политике США в отношении КНР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981460-washington-post-pelosi-vstretitsya-s-glavoy-krupneyshego-proizvoditelya-chipov-na-tayvane/