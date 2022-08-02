Пелоси: Визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая

Нэнси Пелоси. Фото: Eric Lee/Bloomberg via Getty Images

Сегодня, 2 августа, после прибытия на Тайвань спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление. Об этом сообщается на официальном сайте спикера.

В заявлении говорится, что Штаты продолжат выступать против "изменения статус-кво" в отношении Тайваня.

Кроме того, по мнению Пелоси, ее визит на остров - это свидетельство поддержки тайваньской демократии со стороны США. Более того, спикер палаты уверена, что это никоим образом не противоречит политике Америки в отношении Китая.

"США не могут оставаться в стороне, пока Китай угрожает Тайваню и демократии в принципе", - сказала она.

Тем временем, как пишет Telegram-канал РИА Новости, МИД Китая выразил решительный протест и осудил прибытие Пелоси на Тайвань.

В ведомстве подчеркнули, что случившееся серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения китайско-американских коммюнике.

Власти КНР также предупредили, что в ответ на визит Пелоси на Тайвань примут все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

Также в заявлении сказано, что вся ответственность за последствия с точки зрения Пекина будет лежать на США и Тайване.

В Белом доме по факту прибытия Пелоси на Тайвань отметили, что это действие не является нарушением суверенитета Китая.

В Штатах пообещали, что будут внимательно следить за ситуацией в Азии в период визита Пелоси на Тайвань, а также добавили, что не видят причин для эскалации напряженности.

Напомним, что Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань сегодня, 2 августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981417-pelosi-vizit-na-tayvan-ne-protivorechit-politike-ssha-v-otnoshenii-kitaya/