Военные Тайваня впервые открыли огонь в сторону китайского дрона

Иллюстративное фото: SAM YEH/AFP via Getty Images

Тайваньские военные впервые открыли огонь в сторону дрона китайской армии после его приближения к островам Цзиньмэнь, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное информационное агентство острова.

Сообщается, что 30 августа дрон Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приблизился к острову Эрдань в 17:59 по местному времени (15:59 по Нур-Султану), а уже через минуту тайваньские военные произвели выстрел боевым снарядом. После чего беспилотник улетел в сторону города Сямэнь, расположенного в китайской провинции Фуцзянь.

До этого случая военные Тайваня, когда китайские дроны приближались к острову, выпускали предупредительные сигнальные ракеты или делали радиопредупреждения.

Тем временем в правительстве Тайваня планируют увеличить расходы на вооруженные силы на 14 процентов в следующем году. Решение было принято на фоне масштабных военных учений и провокационных действий со стороны Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985493-voennye-tayvanya-vpervye-otkryli-ogon-v-storonu-kitayskogo-drona/