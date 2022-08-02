Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань (видео)

Нэнси Пелоси. Фото: t.me/breakingmash

Сегодня, 2 августа, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в столицу Тайваня Тайбэй с официальным визитом. Это первый визит высокопоставленного американского чиновника на остров за последние десятилетия.

Как пишет Telegram-канал РИА Новости, американский военный борт, на котором может находиться Нэнси Пелоси, сел в аэропорту Суньшан, который находится в столице Тайваня - городе Тайбэй.

Тем временем, как пишет CNBC, в Белом доме отказались нести ответственность за поездку Пелоси на Тайвань.

Заявляется, что Белый дом якобы пытался убедить Пекин в своей непричастности к планам спикера Палаты представителей США. Согласно позиции американских властей, этот визит - собственное решение Пелоси.

Напомним, ранее заявлялось, что США ожидают провокаций со стороны Китая в связи с визитом Пелоси на Тайвань. В КНР, в свою очередь, заявили, что примут ответные меры в случае, если спикер Палаты представителей США приземлится на острове.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981415-nensi-pelosi-pribyla-na-tayvan-video/