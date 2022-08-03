СМИ: Пелоси начала встречу с главой Тайваня Цай Инвэнь

Нэнси Пелоси. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси начала встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, передает ТАСС со ссылкой на тайваньские СМИ.

Сообщается, что перед началом Пелоси наградили правительственной медалью "Орден Благожелательных облаков" за заслуги в развитии отношений Вашингтона и Тайбэя, пишет РИА Новости. Пелоси, в свою очередь, заявила, что ее визит дает понять, что Штаты не откажутся от поддержки острова.

"Сегодня наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем", - сказала Пелоси.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа. Против ее визита на остров высказывались в Китае.

Вскоре политик заявила, что ее прибытие на Тайвань никак не противоречит политике Штатов в отношении КНР. Американская сторона продолжит выступать против "изменения статус-кво" в отношении Тайваня.

В ответ на визит Пелоси Китай провел масштабные военные учения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981467-smi-pelosi-nachala-vstrechu-s-glavoy-tayvanya-tsay-inven/